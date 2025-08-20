Fran Garagarza no para: El migcampista que vol fitxar per a l'Espanyol

L'Espanyol ha començat la temporada amb una victòria important davant l'Atlético de Madrid que ha donat confiança al projecte. Tanmateix, Manolo González va deixar clar en la prèvia de l'enfrontament que encara espera almenys tres incorporacions abans del tancament del mercat. El centre del camp és una de les prioritats, amb la recerca d'un pivot que ofereixi equilibri i jerarquia.
Fran Garagarza, director esportiu, continua rastrejant opcions i un dels noms que torna a sonar és el d'un internacional marroquí amb trajectòria en el futbol europeu.
Ounahi torna a estar vinculat amb l'Espanyol
El periodista Ekrem Konur va assegurar que l'Espanyol ha mostrat interès en Azzedine Ounahi, migcampista de l'Olympique de Marsella amb contracte fins al 2027. El jugador, de 25 anys, ve d'una cessió al Panathinaikos, on va disputar 36 partits i va ser un dels més destacats de la temporada amb cinc gols i cinc assistències. De fet, va ser escollit com el millor jugador de la lliga grega.
Segons va informar Mundo Deportivo, l'Espanyol es planteja una cessió com a fórmula més realista per fer-se amb els seus serveis. Tanmateix, no és l'únic interessat. Clubs com Trabzonspor, Al Ittihad i el mateix Panathinaikos també estan en la lluita, cosa que complica l'operació.
Un migcampista cotitzat que ja va interessar a Espanya
L'interès per Ounahi no és exclusiu de l'Espanyol. Girona i València ja havien sondejat el seu fitxatge durant aquest mateix mercat d'estiu. El marroquí també va estar en el radar del Barcelona després de la seva gran actuació al Mundial de Qatar 2022, on va ser peça clau en la històrica semifinal assolida per la seva selecció.
La seva qualitat tècnica, desplegament físic i versatilitat el converteixen en un perfil molt atractiu per a LaLiga. Pot actuar com a migcentre en un doble pivot o com a interior amb arribada, cosa que encaixa amb el que busca Manolo González per millorar la sala de màquines.
Les xifres del futbolista i l'encaix a l'Espanyol
El Marsella no compta amb Ounahi i està disposat a deixar-lo sortir, però les condicions econòmiques continuen sent el principal obstacle. El club francès valora el jugador en xifres que ronden entre cinc i set milions d'euros, massa altes per a l'Espanyol. Per això, la cessió es perfila com la via més factible, tot i que els clubs competidors podrien oferir propostes més atractives.
A Cornellà confien que el desig del jugador de jugar a Espanya pugui pesar en la decisió final. Envoltat de futbolistes com Javi Puado o Roberto Fernández, Ounahi podria potenciar encara més el seu rendiment ofensiu. L'Espanyol ja ha tancat diverses incorporacions rellevants, com Roberto Fernández, Kike García o la cessió de Ramon Terrats, i encara treballa per reforçar diverses posicions. Quan falten dues setmanes, el nom d'Ounahi apareix com una de les grans oportunitats.
Si es concreta, l'internacional marroquí aportaria jerarquia, qualitat i experiència internacional a un Espanyol que busca consolidar-se a LaLiga. Garagarza no s'atura i vol fer un cop més al mercat abans del tancament oficial.