Fran Garagarza no para: El centrocampista que quiere fichar para el Espanyol

El Espanyol ha comenzado la temporada con una importante victoria frente al Atlético de Madrid que dio confianza al proyecto. Sin embargo, Manolo González dejó claro en la previa del encuentro que todavía espera al menos tres incorporaciones antes del cierre del mercado. El centro del campo es una de las prioridades, con la búsqueda de un pivote que ofrezca equilibrio y jerarquía.

Fran Garagarza, director deportivo, continúa rastreando opciones y uno de los nombres que vuelve a sonar es el de un internacional marroquí con recorrido en el fútbol europeo.

Ounahi vuelve a estar vinculado con el Espanyol

El periodista Ekrem Konur aseguró que el Espanyol ha mostrado interés en Azzedine Ounahi, centrocampista del Olympique de Marsella con contrato hasta 2027. El jugador, de 25 años, viene de una cesión en el Panathinaikos, donde disputó 36 partidos y fue uno de los más destacados de la temporada con cinco goles y cinco asistencias. De hecho, fue escogido como el mejor jugador de la liga griega.

| Mares30

Según informó Mundo Deportivo, el Espanyol se plantea una cesión como fórmula más realista para hacerse con sus servicios. Sin embargo, no es el único interesado. Clubes como Trabzonspor, Al Ittihad y el propio Panathinaikos también están en la pelea, lo que complica la operación.

Un centrocampista cotizado que ya interesó en España

El interés por Ounahi no es exclusivo del Espanyol. Girona y Valencia ya habían tanteado su fichaje durante este mismo mercado de verano. El marroquí también estuvo en el radar del Barcelona tras su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue pieza clave en la histórica semifinal alcanzada por su selección.

Su calidad técnica, despliegue físico y versatilidad lo convierten en un perfil muy atractivo para LaLiga. Puede actuar como mediocentro en un doble pivote o como interior con llegada, lo que encaja con lo que busca Manolo González para mejorar la sala de máquinas.

Las cifras del futbolista y el encaje en el Espanyol

El Marsella no cuenta con Ounahi y está dispuesto a dejarlo salir, pero las condiciones económicas siguen siendo el principal obstáculo. El club francés valora al jugador en cifras que rondan entre cinco y siete millones de euros, demasiado altas para el Espanyol. Por ello, la cesión se perfila como la vía más factible, aunque los clubes competidores podrían ofrecer propuestas más atractivas.

En Cornellà confían en que el deseo del jugador de jugar en España pueda pesar en la decisión final. Rodeado de futbolistas como Javi Puado o Roberto Fernández, Ounahi podría potenciar aún más su rendimiento ofensivo. El Espanyol ya cerró varias incorporaciones relevantes, como Roberto Fernández, Kike García o la cesión de Ramón Terrats, y aún trabaja en reforzar varias posiciones. A falta de dos semanas, el nombre de Ounahi aparece como una de las grandes oportunidades.

Si se concreta, el internacional marroquí aportaría jerarquía, calidad y experiencia internacional a un Espanyol que busca consolidarse en LaLiga. Garagarza no se detiene y quiere dar un golpe más en el mercado antes del cierre oficial.