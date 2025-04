La cara de Vinicius quan li criden 'Balón de playa'

La final de la Copa del Rei entre Barça i Real Madrid va deixar imatges inoblidables, no només per la victòria blaugrana sinó també per les curioses escenes protagonitzades pels jugadors després del partit. Una de les més cridaneres ha estat la reacció de Vinicius Jr. davant els crits d'un aficionat que li va cantar "Vinicius, pilota de platja" mentre baixava per les escales després de rebre la medalla de subcampió.

El davanter brasiler, conegut pel seu gran talent però també per la seva forta personalitat al camp, va protagonitzar una imatge que ràpidament s'ha fet viral a les xarxes socials. Quan Vinicius descendia des de la graderia després de saludar les autoritats presents i rebre la seva medalla, un seguidor culé va aprofitar el moment per llançar-li aquest peculiar càntic. La reacció immediata del jugador del Real Madrid va ser digna de veure.

L'expressió facial del brasiler va canviar de manera notable, mostrant una barreja de sorpresa i cert descontentament en escoltar l'ocurrència de l'aficionat. Amb una mirada molt particular cap al seguidor i un somriure entre picaresc i desafiant, Vinicius va respondre alguna cosa, encara que el soroll ambiental va impedir escoltar clarament què va dir exactament.

| Real Madrid

Una més de Vini

Les imatges captades per aficionats presents a les graderies han donat ràpidament la volta al món, generant una allau de comentaris i bromes a les xarxes socials. Alguns usuaris van destacar l'esportivitat del brasiler en ser un dels pocs jugadors de l'equip blanc que, malgrat el mal resultat obtingut a la final, va tenir el gest de xocar totes les mans dels aficionats que les hi estenien al seu pas.

Aquest episodi afegeix un capítol més a la complexa relació entre Vinicius Jr. i l'afició rival, especialment amb la blaugrana, que sempre ha estat crítica amb el futbolista brasiler a causa de les seves actuacions polèmiques sobre la gespa. El seu rendiment a la final de Copa no va ser especialment brillant i se'l va veure notablement cansat cap al final del partit, cosa que també ha alimentat les crítiques.

No obstant això, la reacció del brasiler també ha generat empatia per part de certs sectors de l'afició madridista, que han elogiat la seva professionalitat i actitud davant la provocació dels aficionats rivals, ressaltant que el jugador, malgrat les burles, sempre respon al terreny de joc amb esforç i qualitat tècnica.

Vinicius Jr., per tant, es converteix una vegada més en protagonista, encara que aquesta vegada fora del camp. La seva espontània reacció serà recordada com un dels moments més curiosos d'aquesta final de Copa del Rei, on, a més del resultat esportiu, la rivalitat i els gestos de jugadors i aficionats han marcat la jornada a Sevilla.