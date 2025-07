Jota Jordi esclata a Twitter: Els assenyalats després del gir de Nico Williams amb el Barça

per Joan Grimal

La decisió de Nico Williams de renovar amb l'Athletic Club fins al 2035 ha estat una situació inesperada pel FC Barcelona. L'extrem navarrès, que semblava tenir peu i mig al Camp Nou, ha optat finalment per continuar a San Mamés amb una millora salarial i una clàusula de rescissió més alta.

La reacció no s'ha fet esperar. Un dels més afectats públicament ha estat Jota Jordi, tertulià habitual d'El Chiringuito, qui havia defensat durant setmanes que el fitxatge estava tancat. Les seves declaracions optimistes s'han girat en contra seva, i les xarxes socials han fet llenya de l'arbre caigut.

El missatge de la discòrdia

El matí de divendres 4 de juliol, hores abans que es fes oficial la renovació de Nico, Jota Jordi va escriure al seu compte de X:

“Caaaaaalma. Això és molt senzill. Nico vol més que mai, el Barça vol… i Nico serà blaugrana aquesta temporada”.

| Canva

En aquell mateix missatge responsabilitzava el president de LaLiga, Javier Tebas, i les pressions des de Bilbao pel retard en l'operació. Afirmava que el Barça faria la seva feina i que no hi havia motius per alarmar-se. Tanmateix, poc després, la realitat li va esclatar a la cara: l'Athletic anunciava la renovació del seu jugador estrella.

L'enuig de Jota Jordi en directe

Hores més tard, Jota Jordi esclatava a Twitch i anunciava que explicaria “tot el que no podia dir abans”. Segons ell, directius, jugadors i fins i tot amics del mateix Nico desconeixien que anava a renovar. Afirmava sentir-se ara lliure per revelar detalls de l'operació que el Barça no volia que sortissin a la llum mentre les negociacions seguien en curs.

| Canva

“Em quedaré molt a gust”, deia el tertulià, avançant que explicaria els veritables interessos darrere de l'operació i qui n'ha sortit beneficiat de tot això. Per ell, es tracta d'un “negoci” més que d'una decisió esportiva.

El ridícul a les xarxes socials

Les reaccions a les xarxes no han trigat a arribar. Captures de pantalla de les declaracions passades de Jota Jordi —com aquella en què assegurava que el Barça pagaria la clàusula de 58 milions d'euros el dia 1 o 2 de juliol— s'han viralitzat ràpidament.

Els usuaris han criticat la manca de rigor informatiu i la manera com molts mitjans barcelonistes donaven per fet el fitxatge. Jota Jordi s'ha convertit en mem recurrent durant tota la jornada, sent un dels temes més comentats a Twitter/X.

Una jugada que recorda a Mbappé

La sensació a Can Barça és la d'haver estat utilitzats, com ja va passar amb Kylian Mbappé i el Real Madrid fa dos estius. Nico Williams n'ha sortit reforçat econòmicament, mentre que el Barça ha perdut temps i credibilitat pública.

L'extrem navarrès havia mostrat obertament el seu desig de jugar al Barça al costat de Lamine Yamal, i fins i tot va acceptar verbalment condicions complicades com la manca de garanties per escrit. Tanmateix, a l'últim moment, el seu agent Félix Tainta va demanar afegir una clàusula que el club català no estava disposat a acceptar.

Una nit de revelacions

Jota Jordi ha promès explicar tots els detalls del cas aquesta mateixa nit, durant un programa especial a El Chiringuito amb Josep Pedrerol. El seu objectiu, segons ell, és que els culers entenguin què ha passat realment i per què s'ha frustrat un fitxatge que semblava tancat.

Mentrestant, el Barça haurà de refer els seus plans i buscar alternatives. La renovació de Nico Williams ja és oficial i el seu futur, almenys per ara, seguirà lligat a l'Athletic Club.