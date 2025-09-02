Hansi Flick ja ho ha comunicat als jugadors del Barça, va fort: 'L'objectiu...'

Després de diversos anys de profundes decepcions continentals, l’afició del FC Barcelona es pregunta si l’equip pot tornar a competir pel màxim trofeu. El nou projecte esportiu necessita un impuls anímic i una direcció clara per afrontar els desafiaments que sorgeixen a l’horitzó.
La màxima competició europea torna a ser el gran termòmetre per mesurar les aspiracions reals del club en aquesta il·lusionant nova etapa. El missatge des de la banqueta ja ha estat enviat de manera contundent.
Un nou estàndard després de les decepcions europees
El conjunt blaugrana vol deixar enrere un passat recent ple de frustracions a la Champions League, que inclou dues eliminacions consecutives a la fase de grups. Després d’aquestes eliminacions, la cosa semblava millorar però la mala estratègia de Xavi Hernández va provocar l’eliminació dels blaugrana. Va ser als quarts de final contra el PSG.
La temporada passada, ja amb Flick, va representar un pas endavant en arribar a les semifinals, tot i que l’eliminació davant l’Inter de Milà va deixar un regust amarg. Un final cruel. Hansi Flick vol utilitzar aquesta experiència com a combustible per construir una mentalitat guanyadora.
La mentalitat de Flick com a pilar del projecte 2025-2026
L’entrenador alemany ha transmès un missatge clar i directe a la seva plantilla, marcant un objectiu que no admet interpretacions. Hansi Flick va assegurar sense embuts que “l’objectiu és guanyar la Champions League”, una declaració d’intencions que eleva l’exigència des del primer dia.
Aquesta afirmació no només vol motivar els jugadors, sinó també alinear tot el club sota una mateixa ambició després de diversos anys de dubtes. El tècnic considera que un club com el Barça sempre ha d’aspirar al més alt a la millor competició de clubs del món.
Un calendari exigent per al primer tram de la lligueta
El nou format de la Champions League presenta un desafiament majúscul des de l’inici de la competició, amb una lligueta de vuit partits únics. El camí del Barça començarà amb una complicada visita al Newcastle United el pròxim 18 de setembre, seguida d’un duel estel·lar a casa davant el PSG.
El calendari no ofereix treva, amb enfrontaments posteriors davant rivals com el Chelsea a Stamford Bridge. Això comporta la necessitat de ser competitius immediatament. No obstant això, la millora constant de Lamine Yamal i el bon moment de forma de Pedri conviden a l’optimisme. El Barça és un dels favorits clars a aconseguir el trofeu.
Els últims partits seran contra rivals més assequibles. Flick és conscient de la dificultat i pretén que el seu equip demostri la seva vàlua des de la primera jornada. Serà l'única manera de consolidar les seves aspiracions.