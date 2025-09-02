Flick ya se lo ha comunicado a los jugadores del Barça, va fuerte: 'El objetivo...'

Tras varios años de profundas decepciones continentales, la afición del FC Barcelona se pregunta si el equipo puede volver a competir por el máximo trofeo. El nuevo proyecto deportivo necesita un impulso anímico y una dirección clara para afrontar los desafíos que se presentan en el horizonte.

La máxima competición europea vuelve a ser el gran termómetro para medir las aspiraciones reales del club en esta ilusionante nueva etapa. El mensaje desde el banquillo ya ha sido enviado de forma contundente.

Un nuevo estándar tras las decepciones europeas

El conjunto azulgrana busca dejar atrás un pasado reciente lleno de frustraciones en la Champions League, que incluyen dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos. Después de esas eliminaciones, la cosa parecía mejorar pero la mala estrategia de Xavi Hernández provocó la eliminación de los azulgrana. Fue en cuartos de final contra el PSG.

| Canva

La temporada pasada, ya con Flick, representó un paso adelante al alcanzar las semifinales, aunque la eliminación ante el Inter de Milán dejó un sabor amargo. Un final cruel. Hansi Flick quiere usar esa experiencia como combustible para construir una mentalidad ganadora.

La mentalidad de Flick como pilar del proyecto 2025-2026

El entrenador alemán ha transmitido un mensaje claro y directo a su plantilla, marcando un objetivo que no admite interpretaciones. Hansi Flick aseguró sin rodeos que “el objetivo es ganar la Champions League”, una declaración de intenciones que eleva la exigencia desde el primer día.

Esta afirmación no solo busca motivar a los jugadores, sino también alinear a todo el club bajo una misma ambición después de varios años de dudas. El técnico considera que un club como el Barça siempre debe aspirar a lo más alto en la mejor competición de clubes del mundo.

| YouTube

Un calendario exigente para el primer tramo de la liguilla

El nuevo formato de la Champions League presenta un desafío mayúsculo desde el inicio de la competición, con una liguilla de ocho partidos únicos. El camino del Barça comenzará con una complicada visita al Newcastle United el próximo 18 de septiembre, seguida de un duelo estelar en casa ante el PSG.

El calendario no ofrece tregua, con enfrentamientos posteriores frente a rivales como el Chelsea en Stamford Bridge. Esto conlleva la necesidad de ser competitivos inmediatamente. No obstante, la mejora constante de Lamine Yamal y el buen momento de forma de Pedri invitan al optimismo. El Barça es uno de los favoritos claros a hacerse con el trofeo.

Los últimos partidos serán contra rivales más asequibles. Flick es consciente de la dificultad y pretende que su equipo demuestre su valía desde la primera jornada para consolidar sus aspiraciones.