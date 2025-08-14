Yeremay, temptat per un equip de Champions: El Dépor i el jugador s'ho pensen

Yeremay Hernández viu un estiu intens, entre rumors de traspàs i fidelitat al Deportivo. L'extrem canari, clau a Riazor, va rebutjar una proposta important del Como amb gran projecció internacional. La seva decisió va activar millores salarials i un augment notable en la clàusula de rescissió del contracte.
El club gallec considera el jugador un actiu estratègic, molt per sobre de la categoria actual. No contempla la seva sortida i no negociarà tret que Yeremay vulgui marxar. Per ara, el futbolista manté ferm el seu compromís amb A Coruña i amb l'afició.
Un estiu amb temptacions i ofertes milionàries
Abans de rebutjar el Como, la clàusula rondava els 35 milions d'euros. Després de la seva decisió, la xifra va augmentar, dificultant qualsevol intent de fitxatge en aquest mercat. Tot i així, van arribar ofertes de 21 i 22 milions, ràpidament rebutjades pel Deportivo.
Yeremay va ser protagonista a la pretemporada, destacant al Teresa Herrera amb actuacions brillants i decisives. La seva capacitat de desbordament, velocitat i visió de joc l'han posat en el punt de mira internacional.
El club aposta per la continuïtat
El Deportivo veu improbable la sortida del jugador a aquestes alçades de l'estiu. La temporada és a prop i no es planteja perdre un futbolista tan important. L'1 de setembre marcarà el final definitiu de qualsevol incertesa de mercat.
Mentrestant, la direcció esportiva treballa per fitxar un porter que substitueixi Helton Leite. A més, busca un migcampista i dos davanters per reforçar l'equip d'Imanol Idiakez. També es gestionen sortides com Petxarroman, Diego Gómez, Genreau i Martín Ochoa.
Yeremay és l'exemple d'un futbolista format a la pedrera que arriba a l'elit. La seva connexió amb l'afició és evident i cada acció seva encén Riazor. Aquest vincle emocional és un altre motiu que complica el seu traspàs a un altre equip. El jugador afirma sentir-se valorat i feliç a A Coruña.
Un futur que genera expectació
Amb l'inici de les grans lligues, l'expectació creix. Els clubs amb poder econòmic gestionen grans pressupostos. Yeremay, per la seva qualitat i joventut, encaixa en molts projectes ambiciosos. Al Dépor confien que contracte, clàusula i compromís personal siguin suficients per retenir-lo.
L'entorn del jugador transmet calma, tot i que les últimes setmanes de mercat sempre porten sorpreses inesperades.
L'interès d'un gran europeu
Recentment, un club de Champions va presentar una oferta formal per l'extrem canari. El Deportivo la va rebre amb cortesia però la va rebutjar de seguida. La idea de la directiva és clara: no es vendrà a qualsevol preu. Yeremay segueix concentrat en la seva preparació per a l'inici de la temporada. Evita distraccions i manté el seu nivell als entrenaments.
Sap que, si segueix rendint així, el seu nom seguirà als despatxos de grans clubs. Finalment, s'ha sabut que l'equip interessat en Yeremay Hernández és l'Sporting de Portugal, històric del futbol europeu i habitual a la Lliga de Campions.