Flick envia un missatge clar a Guille Fernández a l’Àsia: el Dortmund se n’aprofita

Els estius al futbol solen ser sinònim d'oportunitats, especialment per als joves que busquen fer-se un lloc en plantilles plenes d'estrelles i nous fitxatges. Tanmateix, no tots els jugadors del planter aconsegueixen captar l'atenció dels entrenadors en escenaris tan exigents com una gira asiàtica del FC Barcelona. En el cas del centre del camp blaugrana, la pretemporada ha servit per resoldre diverses incògnites i, de passada, obrir noves vies de reflexió tant als despatxos com a la banqueta.

Aquest inici d'agost deixa una sensació clara: la competència interna és màxima i cada minut sobre la gespa és or pur per a aquells que volen guanyar-se la confiança de Hansi Flick. En aquest context, alguns jugadors han sortit reforçats, mentre que d'altres afronten un escenari d'incertesa real.

Guille Fernández, la gran promesa que es queda sense minuts en una pretemporada clau

Guille Fernández partia com una de les grans esperances de La Masia per a aquest estiu. La seva inclusió entre els 30 jugadors que van viatjar al Japó i Corea del Sud confirmava l'aposta per donar espai al talent jove. Tanmateix, la realitat del camp ha estat diferent de les expectatives.

| FCB

Mentre altres jugadors del planter com Dro, Jofre Torrents o Toni Fernández han tingut oportunitats i han respost amb rendiment i gols, Guille només ha disputat 12 minuts en el segon partit de la gira, quedant-se sense jugar en els altres dos amistosos, tot i els nombrosos canvis realitzats a cada encontre.

La situació resulta encara més cridanera si es té en compte que el Barça ha superat amb solvència els seus tres compromisos asiàtics, mostrant autoritat i bon joc, però sense donar continuïtat a una de les seves perles més prometedores. El cas és especialment delicat, ja que fins i tot porters com Kochen han tingut més presència durant la pretemporada.

El Dortmund assetja: una sortida pot ser clau per al desenvolupament de la jove perla blaugrana

El baix protagonisme de Guille Fernández no ha passat desapercebut fora de l'entorn culer. Clubs de la talla del Borussia Dortmund i el Porto han mostrat interès en l'evolució del migcampista de Rubí, sabedors que la seva situació actual podria obrir la porta a una negociació, segons el Mundo Deportivo. L'equip alemany, famós per apostar per joves talents i convertir-los en figures de primer nivell, estaria disposat a presentar un projecte on Guille pugui créixer en un context competitiu superior al de la Segona RFEF, categoria en què milita el Barça Atlètic aquesta temporada.

La presència de Jorge Mendes com a representant afegeix un punt de pressió a la presa de decisions. Mendes gestiona propostes i manté converses amb el club, buscant la millor solució per a un jugador que, als seus 17 anys, necessita minuts de qualitat i un entorn que li permeti desenvolupar-se sense estancar-se. Per ara, l'entorn del futbolista ha optat per la calma, prioritzant la continuïtat al club que l'ha format, tot i que el missatge llançat per Flick en aquesta gira asiàtica no deixa gaire marge per a l'optimisme immediat.