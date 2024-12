Fitxatges Sevilla: Va ser estrella al Getafe i ara García Pimienta el vol

La història del Sevilla FC ha estat marcada per moments de glòria, nits inoblidables a Europa i jugadors que van deixar empremta en el seu pas pel Sánchez-Pizjuán. No obstant això, no tot han estat triomfs; en el futbol, les etapes complicades són inevitables, i aquesta temporada sembla ser una d'aquestes proves de foc. Al Sevilla li està costant trobar la tecla en els últims anys.

Amb l'equip lluitant per sortir dels llocs baixos de la taula (ocupa la posició 14), les decisions en el pròxim mercat d'hivern podrien ser determinants per canviar el rumb.

Amb García Pimienta acabat d'arribar a la banqueta, els sevillistes busquen retrobar-se amb la seva millor versió. I dins d'aquest context, una pregunta sobrevola l'ambient: qui serà l'home que liderarà l'atac en aquesta missió de salvació? Entre els noms que sonen per al mercat d'hivern, un destaca per la seva familiaritat amb el futbol espanyol i el seu instint golejador: Enes Ünal.

L'aposta de García Pimienta per un vell conegut de la Lliga

El tècnic català no ha trigat a identificar les mancances de l'equip ara que la temporada pràcticament arriba a la seva meitat. Després d'analitzar la situació, una conclusió sembla clara: el Sevilla necessita un davanter capaç de transformar les ocasions en gols. I és que, encara que Isaac Romero va brillar la passada campanya, aquest any no ha aconseguit mantenir el seu nivell. Per la seva banda, Kelechi Iheanacho, la gran aposta de Víctor Orta a l'estiu, tampoc ha complert les expectatives. Amb aquest panorama, García Pimienta ha fixat la seva atenció en Enes Ünal, un davanter turc que sap què és triomfar a la Lliga.

Ünal, que actualment milita al Bournemouth, va deixar empremta en equips com Villarreal, Levante, Valladolid i, especialment, el Getafe. En el conjunt blau va viure els seus millors moments, assolint el seu pic en les temporades 2021/22 i 2022/23, on va anotar 16 i 14 gols, respectivament. El seu perfil, que combina potència física, capacitat per jugar d'esquena i un excel·lent remat de cap, el converteix en el tipus de davanter que necessita el Sevilla per sortir del sotrac.

Un context favorable, però amb obstacles

Encara que Ünal sembla una solució ideal, el seu fitxatge no serà fàcil. Actualment, el davanter no viu la seva millor etapa a la Premier League. Al Bournemouth – una de les sensacions de l'actual temporada en el futbol anglès - ha jugat 15 partits aquesta temporada, aconseguint només 2 gols i 1 assistència. Una situació que, encara que obre la porta a la seva sortida, també planteja desafiaments, especialment en termes econòmics.

El Sevilla, amb problemes financers, buscarà una cessió amb opció de compra per incorporar el turc. Per la seva banda, el Bournemouth podria estar disposat a negociar, sempre que el Sevilla plantegi una oferta raonable. L'operació, encara que complexa, no és impossible, i tot dependrà de les gestions que realitzin ambdues parts en els pròxims dies.

El davanter que necessita el Sevilla?

Amb Ünal en el punt de mira, García Pimienta espera donar un cop d'efecte en l'atac sevillista. Més enllà dels gols, la seva arribada aportaria confiança i experiència, dos elements clau en la lluita per la permanència. A més, el seu coneixement de la Lliga Espanyola li dona avantatge per adaptar-se ràpidament a l'equip.

El Sevilla, que no està acostumat a lluitar en la part baixa de la taula, sap que necessita reforços per revertir la situació. Ünal podria ser l'home que marqui la diferència, però les negociacions seran la clau per fer realitat aquest fitxatge que il·lusiona l'afició.