Havia de ser el nou Vinicius però cau en desgràcia: Així l'assenyala el diari Marca

Encara que Vinícius Jr és ara un dels millors jugadors del món, els seus primers anys al Real Madrid van estar marcats per la incertesa i la crítica. Va arribar al club el 2018 amb només 18 anys, com una promesa del futbol brasiler, però la seva adaptació no va ser senzilla.

En els seus inicis, Vinícius mostrava detalls de la seva qualitat. Però la seva falta d'efectivitat de cara al gol i certes decisions al camp van generar dubtes entre els aficionats i analistes. A l'escepticisme d'aquells que qüestionaven si estava preparat per jugar al més alt nivell.

No obstant això, amb treball dur, confiança en si mateix i el suport del club, va superar aquestes dificultats. Avui, la seva explosivitat, driblatge i capacitat per decidir partits l'han convertit en una peça clau del Real Madrid. Ara, però, amb la seva consagració, un altre futbolista del seu equip ha acaparat el centre de les crítiques, i molts dubten ja del seu futur al Madrid.

| Real Madrid, María Jiménez

El diari Marca assenyala Endrick

És més que conegut que el diari Marca destaca per la seva imparcialitat davant del Real Madrid, amb una clara tendència cap al club blanc. No obstant això, hi ha casos en què ens sorprèn, com en un article recent en què han repassat els 10 futbolistes que han decebut en aquest inici de lliga.

Entre ells hi ha Endrick, qui en total només ha jugat 82 minuts de joc en Lliga el que va de temporada i tan sols ha aconseguit marcar un sol gol. D'altra banda, a la Champions League ha tingut 78 minuts de participació, i també ha aconseguit tan sols un gol.

Els seus números i influència en el joc no s'equiparen a la gran quantitat de diners que el Real Madrid va desemborsar pel jove brasiler. I és que en total els blancs es van deixar uns 50 milions d'euros per portar la gran promesa del futbol brasiler.

En aquest context, el diari Marca ha carregat amb duresa contra el jugador, destacant que no ha aconseguit substituir Joselu en el perfil de davanter. "El mirall de Vinicius pot ser la seva millor vitamina per a un futbolista del qual s'espera molt", escriuen al diari esportiu.

A més, en aquest article no només esmenten Endrick, ja que han tingut temps per parlar també d'altres casos que no han funcionat en aquesta primera volta de La Lliga. Un d'ells és un altre exmadridista com James Rodríguez, qui ha arribat al Rayo Vallecano molt baix de forma i amb molt pocs minuts.

D'altra banda, també han assenyalat diversos futbolistes del F.C Barcelona, com Frenkie de Jong o Ansu Fati. L'holandès ha tornat de la seva lesió sense ritme competitiu, i ha vist com primer Marc Bernal i després Marc Casadó li robaven el lloc a l'onze titular de l'equip. Ansu, per la seva banda, ha tornat de la seva cessió a Anglaterra sense confiança, i ha estat més temps lesionat que jugant.