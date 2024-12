Confirmat, Hansi Flick no el vol al Barça: Equip al qual anirà cedit Ansu Fati

Ansu Fati ha esgotat tots els seus comodins al FC Barcelona. El jove davanter, que en el seu moment va ser considerat la gran esperança de La Masia, no ha aconseguit convèncer Hansi Flick, i la paciència del tècnic alemany sembla haver arribat al seu límit. Davant aquesta situació, el club i el jugador comencen a valorar seriosament una sortida, que cada dia sembla més propera.

La temporada d'Ansu Fati ha estat marcada per la falta de continuïtat i el baix rendiment. Amb només 158 minuts jugats en 7 partits (4 de LaLiga i 3 de Champions League), el davanter no ha aconseguit ni marcar gols ni repartir assistències. A més, ha estat absent en 11 encontres a causa de lesions, cosa que agreuja encara més la seva complicada situació. És, sense comptar els lesionats de llarga durada com Christensen i Araujo, el jugador menys utilitzat de la plantilla.

El Villarreal, interessat en la cessió d'Ansu Fati

Davant aquest panorama, segons han informat a El Nacional, el Villarreal s'ha postulat com un possible destí per al jove canterà en el pròxim mercat d'hivern. L'equip groc, dirigit per Marcelino García Toral, necessita reforços urgents per als seus extrems i veu en Ansu Fati una oportunitat per reforçar el seu atac. La falta de regularitat en la seva ofensiva ha portat el Villarreal a buscar alternatives en el mercat, i la cessió de Fati podria ser una solució beneficiosa per a ambdues parts.

El Villarreal busca desequilibri, velocitat i gol, característiques que Ansu Fati ha demostrat tenir en el passat, encara que ara estiguin en dubte. Marcelino, conegut per la seva capacitat per revitalitzar jugadors, podria ser l'entrenador perfecte per recuperar la confiança i el nivell del jove davanter.

Una solució temporal per a totes les parts

Per al FC Barcelona, la cessió d'Ansu Fati té sentit des de diversos punts de vista. D'una banda, permetria alliberar espai salarial, una cosa crucial per a un club que continua treballant en estabilitzar les seves finances. D'altra banda, oferiria a Fati l'oportunitat de recuperar confiança i minuts en un entorn competitiu com el del Villarreal.

Des de la perspectiva d'Ansu, un canvi d'aires podria ser la millor decisió per rellançar la seva carrera. El canterà, que en el seu moment va ser considerat una de les majors promeses del futbol espanyol, necessita recuperar la continuïtat i el protagonisme que li van permetre brillar en els seus primers anys amb el primer equip del Barça.