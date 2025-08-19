Fichajes Mirandés: Prometía mucho, las lesiones le mermaron, oportunidad de renacer

La Real Sociedad ha comenzado el mercado con un objetivo muy claro. Dar salida a los jugadores descartados se ha convertido en una prioridad urgente. El club necesita liberar fichas y encontrar destinos adecuados para todos. Uno de los futbolistas afectados es un delantero con recorrido importante.

La propuesta del Mirandés

El conjunto burgalés puso sobre la mesa una cesión interesante. La idea es incorporar experiencia a un proyecto joven y competitivo. Los primeros contactos han sido positivos y las conversaciones han avanzado rápido.

Este lunes, según fuentes cercanas, el acuerdo ya está casi cerrado. El delantero aceptó la opción de marcharse cedido al Mirandés. Solo restan detalles burocráticos antes de que su llegada sea oficial.

| CD Mirandés

Se trata de Carlos Fernández, que tiene contrato con la Real hasta 2027. El sevillano quiere reencontrarse con la mejor versión que mostró en el pasado. En Miranda tendrá minutos y la oportunidad de recuperar confianza. Él mismo reconoció que en la Real no había espacio. “Sé que hay muchos delanteros y quiero salir”, declaró.

Un delantero con experiencia

Carlos Fernández ya conoce bien tanto la Primera como la Segunda División. Ha acumulado partidos importantes y sabe lo que significa liderar un ataque. También aporta juego de espaldas, capacidad asociativa y cierto olfato goleador.

| XCatalunya

La temporada pasada, su cesión al Cádiz dejó sensaciones bastante dispares. Consiguió minutos, aunque no alcanzó la continuidad que necesitaba para brillar. Ahora, esta nueva oportunidad puede ser definitiva para recuperar su nivel deportivo.

El equipo de Anduva quiere reforzarse con futbolistas capaces de marcar diferencias. La incorporación de Carlos encaja perfectamente en esta planificación de mercado. Fran Justo espera contar con él desde el primer entrenamiento. Su experiencia servirá de ayuda a un grupo lleno de juventud.

La situación de la Real Sociedad

El club donostiarra aún debe dar salida a varios descartes más. Nombres como Sadiq, Javi López o incluso Odriozola buscan acomodo. Las siguientes semanas serán decisivas para cerrar todas estas carpetas pendientes.

La dirección deportiva también sopesa reforzar el centro del campo realista. Aunque Aperribay aseguró que era poco probable, existen movimientos internos. El mercado todavía puede ofrecer sorpresas de última hora.

Para Carlos, esta cesión representa una gran oportunidad profesional. En Miranda podrá tener protagonismo y jugar en una liga exigente. Su objetivo es claro: recuperar sensaciones y demostrar que todavía tiene nivel. La Real, por su parte, consigue liberar espacio y salario en su plantilla. El Mirandés suma un refuerzo de garantías.

El futuro inmediato

Ahora solo falta la confirmación oficial y la presentación en Anduva. La afición espera verlo pronto con la camiseta rojilla en el césped. Si todo avanza según lo previsto, podría debutar en pocos días. La cesión de Carlos Fernández abre un nuevo capítulo en su carrera. Anduva será el escenario donde intentará reencontrarse con su mejor fútbol.