Fichajes Betis: Giro en el caso Álvaro Valles... Rui Silva de por medio

Desde hace ya unos meses es sabido que el Real Betis está firmemente interesado en fichar a Álvaro Valles. El arquero de la UD Las Palmas fue la gran revelación de la pasada campaña, llegando a ser considerado incluso para ir convocado con la selección española. Gracias a su rendimiento destacado, además, muchos clubes se interesaron en poder ficharle, pero él tenía entre ceja y ceja recalar en el que ya ha sido su club anteriormente.

Los de Heliópolis trabajaron a destajo para poder acometer su fichaje, pero la directiva de la Unión Deportiva sacó su orgullo y lo imposibilitó. De hecho, amenazó al arquero con que, si no renovaba su contrato con ellos, se quedaría toda esta temporada en la grada sin jugar. Y efectivamente, así ha ocurrido.

Con todo, el Real Betis no ha dejado de estar interesado en poder contratarle de cara a los próximos mercados. No obstante, en un principio iba a llegar para ejercer el rol de titular indiscutible, pero, inesperadamente para el cuerpo técnico bético, Rui Silva está firmando un comienzo de campaña sobresaliente. Por ende, si Álvaro Valles acabara llegando a Heliópolis, no tendría puesto garantizado en el once inicial, sino que debería batallar con el portugués para lograrlo.

Rui Silva 'on fire'

Y es que transcurridas ya 12 jornadas de LaLiga EA Sports, Rui Silva puede presumir de ser el Zamora momentáneo; es decir, el arquero menos goleado. Además, también figura como el guardameta que más veces ha salvado a su equipo de recibir un gol en LaLiga y el segundo en toda Europa.

También ha logrado dejar su portería a cero en cuatro ocasiones de los doce duelos que ha disputado el Real Betis hasta la fecha en competición doméstica y ha encajado diez dianas. Está siendo una pieza fundamental en la recuperación del equipo de Manuel Pellegrini, tal y como demostró en el partido del domingo en San Mamés, realizando paradas de mucho prestigio. Se ha ganado, pues, poderse considerar el portero titular de los verdiblancos.

Aun así, la directiva bética sigue valorando el fichaje de Álvaro Valles, tal y como ha informado parte de la prensa cercana al club. El de La Rinconada ha demostrado ser también un guardameta de mucho talento y en el Benito Villamarín saben que es una oferta que no pueden desaprovechar; pudiendo tener dos grandes arqueros, ¿para qué van a tener únicamente uno? Hay que recordar que, además, el fichaje les saldría gratuito, pues su contrato con la Unión Deportiva vence en junio del 2025; en caso de querer incorporarle para el mercado invernal, el precio estaría muy por debajo de los 10 millones que pedían los canarios en verano.