Gonzalo Bernardos carrega contra el VAR després del Barça - Espanyol: 'Tindríem tema...'

Diumenge passat es va viure el derbi de Barcelona entre el Barça i l'Espanyol, un partit que no només va enfrontar els equips rivals de la ciutat, sinó que també va provocar una onada de comentaris i polèmiques. Tot i que el Barça va aconseguir imposar-se amb comoditat gràcies a un doblet de Dani Olmo i una mica de Raphinha, l'Espanyol va donar la batalla fins al final, mostrant una determinació ressenyable. Tot i el gol de Javi Puado al segon temps, que va intentar retallar distàncies, els periquitos no van poder igualar el marcador a causa d'una sèrie de decisions que van deixar els seus aficionats amb un sabor amarg. En total, a l'Espanyol se li van anul·lar tres gols, dos per posicions de fora de joc extremadament ajustades, cosa que va generar un intens debat sobre el VAR i el criteri aplicat en l'ús de la tecnologia.

Entre les veus que es van alçar després del partit hi ha la de l'economista i confés seguidor de l'Espanyol Gonzalo Bernardos. Conegut pel seu estil directe i la seva passió per l'equip blanc-i-blau, Bernardos va aprofitar les xarxes socials per criticar l'ús del VAR en aquesta trobada. En el seu missatge, compartit a X (anteriorment Twitter), Bernardos va expressar la seva indignació davant les decisions que, segons la seva opinió, van perjudicar l'Espanyol en moments clau del partit. "Si dos dels tres gols que els han anul·lat al RCD Espanyol els ho haguessin anul·lat al Barça, tindríem tema per a tot un any. El VAR és un gran bluff, ja que és fora de joc o no segons el moment en què l'àrbitre traça la línia", va comentar Bernardos, deixant clar el seu malestar i qüestionant la imparcialitat del sistema.

Els dos gols anul·lats per fora de joc just en moments en què l'Espanyol intentava retallar distàncies al marcador han estat l'espurna que ha encès aquesta polèmica. La defensa del Barça, dirigida pel tècnic Hansi Flick, s'ha mostrat sòlida en la seva capacitat per mantenir avançada la línia defensiva, aconseguint que els atacants de l'equip rival caiguin en fora de joc. Són fins a 13 els gols que han anul·lat rivals del Barça en aquests primers mesos de competició oficial.

El VAR, "un gran pluff"

Tot i això, en aquest cas, les posicions de Jofre Carreras i Álvaro Tejero que van portar a l'anul·lació dels seus gols van ser tan ajustades que van generar una controvèrsia sobre el mil·limètric criteri del VAR, i alguns seguidors i analistes, com Bernardos, han qüestionat la precisió i el moment exacte en què es determinen aquestes posicions.

El primer dels gols anul·lats a l'Espanyol va arribar quan Jofre Carreras, després d'una gran jugada, va aconseguir retallar distàncies mentre el marcador assenyalava un 2-0 a favor del Barça. Tot i això, el VAR va revisar la jugada i va anul·lar el gol a causa de la posició avançada d'Omar El Hilali, que tenia un peu lleugerament avançat. Posteriorment, al segon temps, Álvaro Tejero també va aconseguir marcar, però novament el VAR va intervenir i va anul·lar el gol a causa de la posició de Jofre Carreras, generant encara més frustració a l'equip periquito i als seus aficionats.

La normativa és clara: qualsevol part del cos amb què un jugador pugui marcar gol ha d'estar alineada perquè no es consideri fora de joc. Tot i això, l'aplicació mil·limètrica d'aquesta regla, especialment en jugades tan ajustades com les d'aquest partit, ha generat un malestar profund entre els seguidors de l'Espanyol, que consideren que el VAR s'hauria de centrar en errors clars i no en diferències tan petites. Per a molts, aquestes decisions desvirtuen l'esperit del joc i limiten l'impacte de les jugades d'atac en moments crucials.