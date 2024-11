Un jugador del Barça i la seva família es veuen afectats per les inundacions

La DANA no cessa en la seva amenaça constant i avui li ha tocat al Baix Llobregat patir una de les mantes d'aigua més grans que ha provocat aquesta gota freda a la província de Barcelona. A primera hora del matí tots els habitants de la comarca rebien una alerta de Protecció Civil alertant de les fortes pluges que s'apropaven i que incloïen un risc seriós d'inundacions i de despreniments.

I, efectivament, així ha passat. Diverses localitats de la comarca s'han omplert d'aigua, amb els seus carrers completament negats, així com una de les carreteres principals de la zona, la C-32. Un dels municipis més afectats ha estat Castelldefels, on han hagut de cancel·lar totes les activitats fins a les 15 hores a causa de les inundacions. A les xarxes socials, a més, s'ha viralitzat un vídeo del centre comercial Anec Blau, on l'aigua queia amb força per les escales que donen al pàrquing.

També hem pogut comprovar tota la tromba d'aigua que ha caigut gràcies a una storie a Instagram publicada per Anna Lewandowska, la dona de Robert Lewandowski. Al vídeo podem apreciar com els voltants del seu habitatge, a primera línia de la platja de Castelldefels, estaven completament entollats. Els cotxes que transitaven per la carretera ho feien gairebé flotant. L'aigua arribava fins al portal de casa seva, encara que no s'ha colat a dins.

| @annalewandowska, ACN, XCatalunya

Anna Lewandowska, a peu de canó

Anna Lewandowska és una reconeguda exesportista, entrenadora personal i empresària polonesa, coneguda tant per la seva trajectòria al món de l'esport com per ser la dona del famós futbolista Robert Lewandowski. Nascuda el 7 de setembre de 1988 a Łódź, Polònia, Anna ha dedicat la seva vida a l'esport ia la promoció d'un estil de vida saludable. Es va destacar al karate, disciplina en què ha guanyat múltiples campionats nacionals i internacionals, representant Polònia en diverses competicions i aconseguint medalles que avalen el seu alt nivell.

A més de la seva carrera al karate, Anna Lewandowska ha desenvolupat una reeixida trajectòria com a entrenadora i promotora de la salut. És llicenciada en Educació Física i Nutrició, i ha aprofitat el seu coneixement per fundar “Healthy Plan by Ann”, una plataforma on ofereix plans d'entrenament, consells de nutrició i receptes saludables. El seu enfocament se centra a fomentar el benestar físic i mental, i el seu treball ha inspirat milers de persones a adoptar hàbits de vida més sans.

A través de les seves xarxes socials i empreses, Anna també ha llançat una línia de productes saludables sota la marca "Foods by Ann". A més, organitza esdeveniments i tallers de fitness a Polònia i altres països, convertint-se en una figura de referència al món del fitness i la vida saludable. La influència d'Anna Lewandowska va més enllà de la relació amb Robert Lewandowski, ja que ha construït el seu propi llegat en l'àmbit de l'esport i la nutrició.