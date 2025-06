El fitxatge 'top' que planteja el Real Oviedo per a la porteria: Ve de la Champions

El futbol, de vegades, regala històries circulars. A Oviedo, el recent ascens a Primera ha desfermat una onada d'il·lusió que ha travessat fronteres i xarxes socials. Prova d'això és la publicació de la parella d'un exjugador blau, celebrant amb emoció el retorn de l'equip a la màxima categoria. Una imatge de milers d'aficionats envaint la gespa del Tartiere, amb bengales i càntics, resumeix l'eufòria d'una ciutat que torna a somiar en gran

Aquest somni pot sumar un nou capítol amb la possible arribada d'un porter que coneix bé la casa i que ara destaca a la Champions League. Un porter que ja sap què significa defensar els colors del Real Oviedo i que, des de la distància, segueix pendent dels passos del club, com demostra la reacció pública del seu entorn més proper

Lunin, una opció real per a la porteria carbayona

D'entre els noms que sonen per reforçar la porteria de l'Oviedo, un destaca pel seu passat, el seu present i l'eco que genera a la graderia: Andriy Lunin. El porter ucraïnès, després de la seva etapa al club fa diverses temporades, s'ha consolidat a l'elit europea i ha acumulat experiència al més alt nivell. Tanmateix, la seva situació actual, amb la competència de Courtois al Real Madrid, podria obrir-li la porta de sortida. És una informació de la Radio Televisión Pública de Asturias

| YouTube, XCatalunya, Real Madrid

La possibilitat d'un retorn a Oviedo no seria només una qüestió esportiva. Al Tartiere, el seu nom és sinònim de seguretat i compromís. Lunin va deixar empremta en el seu anterior pas, sent protagonista en moments clau i connectant amb una afició que mai oblida aquells que ho donen tot per l'escut. El seu fitxatge, en aquest context, sona com un moviment estratègic que elevaria el nivell de l'equip en una temporada carregada de reptes en el seu retorn a l'elit un quart de segle després

Si bé és cert que l'ucraïnès va renovar el seu contracte amb l'entitat de la Castellana fa tot just uns mesos, el poc protagonisme que es preveu a l'horitzó li estaria fent replantejar-se el seu futur. Sap que Courtois serà el porter titular per a Xabi Alonso tant a LaLiga com a la Champions. Per tant, a Lunin només li quedarà la Copa, que per al Real Madrid no comença fins al gener

Il·lusió a Oviedo

L'arribada d'un porter amb bagatge a la Champions League suposa un salt de qualitat immediat per a qualsevol plantilla. Lunin, acostumat a partits de màxima exigència i a defensar porteries sota pressió, podria aportar aquell plus d'experiència que tant necessita un recent ascendit. La seva presència ajudaria a consolidar una defensa en ple procés d'adaptació a la Primera Divisió i, alhora, enviaria un missatge clar: l'Oviedo vol competir i fer-ho amb garanties

Però més enllà dels aspectes tècnics, hi ha un factor sentimental que pot resultar determinant. La reacció del seu entorn, celebrant l'ascens a través de xarxes socials, és una mostra que el vincle amb el club segueix viu. L'afició ho sap i el mateix vestidor valoraria comptar amb un referent tant dins com fora del camp