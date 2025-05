Fitxatge 'top' per al Deportivo de la Corunya: No el volen a Primera

No sempre és senzill apostar fort quan es tracta de reconstruir una defensa, però l'estiu a Riazor promet moviment. El Deportivo de la Corunya enceta un nou període de fitxatges amb la necessitat de trobar un central que aporti lideratge, veterania i, sobretot, experiència en les grans cites. La recent sortida de Pablo Martínez obliga a mirar amunt al mercat, i no falten els rumors que apunten a una incorporació de Primera Divisió que podria canviar la solidesa defensiva de l'equip gallec.

Després d'una campanya marcada per la irregularitat, el Deportivo de la Corunya busca deixar enrere la incertesa i apuntalar el seu projecte per tornar a l'elit del futbol espanyol. L'arribada d'Óscar Gilsanz no ha pogut evitar un final de temporada complicat, amb l'equip assentat a la zona mitjana-baixa de LaLiga Hypermotion, lluny de l'objectiu de lluitar per l'ascens. A més, la defensa ha estat un dels talons d'Aquil·les.

Aquesta situació ha fet que la direcció esportiva activi la recerca d'un defensa de garanties. El nom d'Aridane, central amb una àmplia trajectòria a Primera, ha començat a sonar amb força com a possible reforç estrella, davant la manca de renovació al seu club actual i l'interès manifest del Dépor. Així ho ha avançat el portal Estadio Deportivo.

| Twitter

Trajectòria d'un veterà del futbol espanyol

El mercat de fitxatges sol oferir oportunitats úniques per als clubs que saben mirar més enllà dels números freds. En el cas d'Aridane, l'experiència és un valor diferencial. El defensor ha vestit samarretes històriques del futbol espanyol, com la d'Osasuna, Cadis, Granada i, en la seva darrera etapa, Rayo Vallecano. El seu darrer moviment va ser del conjunt navarrès a l'equip de Vallecas, per un milió d'euros, a l'estiu de 2023.

El mateix jugador ha demostrat al Rayo Vallecano que, tot i superar la trentena, manté un alt nivell competitiu. De fet, ha disputat íntegres 4 dels últims 5 partits de la temporada amb el conjunt madrileny, demostrant fiabilitat en els moments clau. Aquest rendiment ha despertat l'interès del Dépor, que necessita un líder a la rereguarda i algú que ajudi a créixer els joves talents de la plantilla.

El fet que el Rayo Vallecano no hagi fet una oferta de renovació formal a Aridane obre la porta a la seva sortida i, per tant, al somni de veure'l vestit de blanc-i-blau. Segons mitjans com Onda Cero, el Deportivo de la Corunya ja hauria iniciat contactes per tantejar la seva arribada, conscients que el jugador tindrà més propostes sobre la taula gràcies al seu bagatge a Primera.

Això sí, altres mitjans encara no descarten que l'entitat de Vallecas li ofereixi una prolongació contractual al defensa de Tuineje. I ell, per descomptat, prioritza quedar-se al conjunt de la franja, sobretot després de la històrica classificació per a Europa. Només en el cas que el Rayo decideixi que finalment aquí se separen els seus camins començaria a contemplar opcions de la Hypermotion.