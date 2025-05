La COPE ho desmenteix, Joan Garcia no jugarà al Barça: 'Fitxarà per...'

L'arribada de l'estiu porta amb si un dels mercats de fitxatges més animats que es recorden a la porteria en l'entorn culer. En els últims dies, un dels noms que més ha donat que parlar en l'entorn de LaLiga i la Premier League és el de Joan García, actual porter de l'Espanyol i una de les revelacions de la temporada sota pals. El seu futur, malgrat totes les filtracions i titulars, ha fet un gir inesperat després de la contundent informació revelada en les últimes hores per la Cadena COPE.

Durant els últims dies, Joan García ha estat en boca de tothom a Barcelona i en el futbol espanyol. La seva temporada amb l'Espanyol ha estat brillant i diversos grans clubs, tant nacionals com internacionals, s'han interessat pels seus serveis. El rumor més sonat ha estat el del FC Barcelona, equip que buscava reforçar la seva porteria després de la més que possible marxa d'Iñaki Peña, la incertesa amb Szczesny i els dubtes sobre el nivell de Ter Stegen.

La possibilitat de veure un porter format a l'Espanyol defensant la porteria de l'etern rival va generar tot tipus de debats, tensions i fins i tot enfadaments en l'entorn perico. Molts mitjans van assegurar fins i tot que l'oferta del Barça ja era sobre la taula i que el fitxatge era qüestió de dies. El mateix Joan García, en les seves últimes compareixences davant la premsa, no ha tancat la porta al canvi, alimentant així la incertesa i les especulacions.

| RCDE

Però no només el club blaugrana estava atent a la situació del jove porter. Altres equips europeus, amb l'Arsenal i diversos conjunts de la Premier League, havien sondejat la situació contractual de Joan García. Tots els informes coincidien en un aspecte clau: el jugador vol un destí on pugui ser titular i continuar la seva progressió, sense veure's relegat a la banqueta.

La bomba de COPE: "No jugarà al Barça, fitxarà per un equip de la Premier"

El gir en la història ha arribat en les últimes hores, quan el periodista Quique Iglesias, a través del programa 'El Partidazo de COPE', ha desmentit de manera categòrica qualsevol tipus de negociació entre Joan García i el FC Barcelona. Segons les seves paraules: "Sota cap concepte jugarà al Barça. Em jugo la meva credibilitat. T'ho dic de primeríssima font, fitxarà per un equip de la Premier. En principi diuen que el Newcastle, però la cosa es resoldrà aviat. On no jugarà és al Barça. Poso la mà al foc".

Aquest missatge, que ha corregut com la pólvora per les xarxes socials i mitjans esportius, suposa un gerro d'aigua freda per a aquells que donaven per feta l'operació amb el club català. La versió de COPE, a més, encaixa amb la tendència del mercat, on cada cop més futbolistes espanyols aposten per provar fortuna a Anglaterra, especialment en clubs amb projectes ambiciosos com Newcastle o Arsenal.

Si es confirma aquest traspàs, Joan García afrontarà el repte més gran de la seva carrera. La Premier League és un campionat que exigeix al màxim els porters, tant físicament com mentalment, i que premia aquells que mostren caràcter i regularitat. Newcastle apareix com el principal candidat per tancar la incorporació, tot i que no es descarten moviments d'última hora d'altres equips interessats a reforçar la seva porteria.

A més, a St James' Park podrà jugar la Champions League i no tindrà una competència tan ferotge a la porteria com sí que tindria tant al Barça com a l'Arsenal. El club del nord-est anglès s'estaria plantejant modificar el seu defensor de l'arc i donar sortida a Nick Pope, de manera que Joan García tindrà via lliure a la titularitat. Això sí, per ara no compartirà vestidor amb cap altre futbolista espanyol.