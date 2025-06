Aquest any arriba aviat: El jugador 'random' que sona per al Barça

En el sempre impredictible mercat de fitxatges, no hi ha estiu al Camp Nou sense aquell nom inesperat que comença a sonar als despatxos blaugrana. El club català, acostumat a grans operacions mediàtiques, també protagonitza cada temporada rumors sobre futbolistes que passen gairebé desapercebuts al gran circ europeu, però l'arribada dels quals podria convertir-se en la sorpresa de l'any. L'afició ja ha après a prendre's amb filosofia aquestes especulacions, que de vegades es converteixen en realitats i d'altres només queden en fum.

El context actual del Barça obliga a buscar solucions imaginatives. Les restriccions econòmiques i el control financer imposat per LaLiga han forçat la direcció esportiva a rastrejar el mercat a la recerca d'oportunitats úniques: joves talents amb projecció, jugadors en l'últim any de contracte o futbolistes que, per circumstàncies personals, veuen el seu futur lluny dels seus clubs actuals. Òbviament, es poden permetre algun que altre caprici, com Joan García o Nico Williams.

En aquesta línia, el Barça sol fixar-se en futbolistes que no ocupen titulars diàriament, però que poden aportar frescor i fam d'èxit. La història recent del club és plena d'exemples: fitxatges com Yerry Mina, Marlon o Jean-Clair Todibo, que van arribar amb l'etiqueta d'apostes de futur i van protagonitzar la seva pròpia aventura a la ciutat comtal. Aquest any, el nom que més soroll està generant és el d'un jove extrem escandinau que, fins fa poc, era desconegut fora de la seva lliga.

| Instagram

Roony Bardghji: un talent precoç, entre la recuperació i la il·lusió

L'últim a sumar-se a la llista de rumors és Roony Bardghji, extrem del FC Copenhaguen, el perfil del qual respon a aquest prototip de jugador 'random' que de sobte ocupa les portades del mercat culer. Nascut a Kuwait, de família siriana i amb nacionalitat sueca, Bardghji es va formar en el futbol escandinau abans de debutar a l'elit amb només 16 anys. El seu nom va saltar a la fama després d'un gol decisiu davant el Manchester United a la Champions League 2023-24, tot i que una greu lesió de genoll va frenar el seu ascens al maig de 2024.

Després de gairebé un any apartat dels terrenys de joc, Bardghji ha tornat a escena recuperant sensacions i protagonitzant els minuts finals de la lliga danesa, on va ajudar el Copenhaguen a conquerir el títol. La seva situació contractual —acaba contracte al desembre de 2025— i la possibilitat de sortir per una xifra assequible han cridat l'atenció de diversos clubs europeus, entre ells el Barça. Segons va informar @FabrizioRomano, periodista de referència en matèria de fitxatges, el jove suec estaria al radar blaugrana com una “gran oportunitat de mercat”.

A diferència d'altres anys, l'operació per Bardghji sembla, almenys sobre el paper, més viable des del punt de vista econòmic. Amb el Copenhaguen disposat a negociar una sortida abans de la finalització del contracte i una valoració que oscil·la entre dos i tres milions d'euros, el Barça podria avançar-se a altres pretendents de lligues com la francesa, la portuguesa o fins i tot la Premier League. Mundo Deportivo assenyala que Deco i l'àrea esportiva ja han mantingut reunions amb l'agent del futbolista per explorar la viabilitat de l'operació.

Tanmateix, el context esportiu afegeix matisos. El descens del Barça Atlètic a la Segona RFEF limita l'atractiu d'un aterratge immediat al filial, tot i que la fulla de ruta prevista seria integrar Bardghji en la dinàmica del primer equip a les ordres de Hansi Flick. Aquest model ja ha funcionat amb altres promeses del futbol europeu, permetent la seva progressiva adaptació a l'exigent entorn blaugrana.