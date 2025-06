Celta, Betis, Reial Societat i Vila-real volen un internacional per Espanya

El mercat de fitxatges a LaLiga mai deixa de sorprendre, especialment en una temporada en què diversos clubs volen fer un salt de qualitat abans de tornar a la competició europea o d’afrontar els seus respectius objectius. Les direccions esportives de Celta, Betis, Real Sociedad i Villarreal han posat el focus en un dels extrems espanyols més cotitzats, sabent que el seu fitxatge pot suposar un autèntic revulsiu per als seus projectes de cara al pròxim curs.

L’estiu de 2025 ha arrencat especialment actiu per als clubs que disputaran competicions europees. Equips com el Celta de Vigo, que després de molts anys torna a l’Europa League, necessiten reforçar la seva plantilla amb futbolistes de talent contrastat i experiència internacional. Les bones campanyes en tornejos nacionals i internacionals no han passat desapercebudes i, després de tancar vendes importants com la de Fer López al Wolverhampton, els gallecs han irromput amb força en la pugna per nous talents.

Mentrestant, Real Betis, Real Sociedad i Villarreal també rastregen el mercat a la recerca de reforços ofensius, conscients que el marge de millora passa per incorporar jugadors diferencials a la banda. L’objectiu és clar: continuar sent competitius a LaLiga i avançar rondes en competicions europees.

| @brryann10

Bryan Zaragoza, l’extrem que agita el mercat

Un dels noms propis del mercat és el de Bryan Zaragoza. Després del seu pas per Osasuna en qualitat de cedit, l’extrem malagueny continua generant interès entre els equips més ambiciosos de LaLiga. El futbolista, que pertany al Bayern de Munic, no entra en els plans del club bavarès i el seu futur apunta a una nova cessió o a un traspàs definitiu. La temporada passada, Zaragoza va disputar 28 partits, amb un gol i sis assistències, mostrant la seva capacitat per desequilibrar i ser decisiu als metres finals.

Tot i que el seu rendiment a Osasuna no va complir totes les expectatives generades després del seu fitxatge, l’interès a Espanya no ha disminuït. Bryan manté un gran cartell, avalat per la seva projecció, la seva experiència internacional i la seva capacitat per marcar diferències en l’u contra u. A més, el seu desig és clar: tornar a LaLiga per continuar creixent i tenir minuts en un context competitiu.

| FC Bayern

El Celta pren la davantera en l’operació

Dels quatre equips interessats, el Celta de Vigo és qui s’ha mostrat més decidit a avançar per la contractació de l’extrem andalús. La direcció esportiva, encapçalada per Marco Garcés, ha mantingut contactes constants tant amb l’entorn del jugador com amb el Bayern de Munic. Segons fonts com @MatteMoretto i Radio Vigo, el club gallec ja ha arribat a un acord econòmic amb Zaragoza, a l’espera de definir els últims detalls amb l’entitat alemanya.

La fórmula que proposa el Celta és una cessió amb opció de compra, tot i que no es descarta que finalment es pacti una obligació de compra en funció de certs objectius. El Bayern va pagar prop de 17 milions d’euros per Bryan Zaragoza el 2024 i ara taxa la seva sortida en uns 10 milions, xifra que el club viguès està disposat a assumir si el jugador compleix les expectatives en el seu primer any a Balaídos. Aquest moviment respon a la necessitat urgent de reforçar la banda esquerra després de la possible marxa d’Alfon al Sevilla.