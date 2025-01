El fichaje más mediático que prepara el Sevilla para García Pimienta

El nombre de Paul Pogba vuelve a encender los rumores de mercado, y esta vez se le relaciona nada menos que con el Sevilla FC; o así lo ha hecho, al menos, El Nacional. El mediocentro francés, que durante sus mejores años en la Juventus de Turín se posicionó como uno de los futbolistas más deseados del planeta, parece atravesar uno de los momentos más inciertos de su carrera. Diversas informaciones señalan que el campeón del mundo en 2018, tras rescindir su contrato con la Juventus, sería ahora uno de los objetivos del director deportivo del club de Nervión, Víctor Orta, para reforzar el centro del campo de Javier García Pimienta a coste cero.

Desde que comenzó a brillar en el conjunto bianconero, Pogba no dejó indiferente a nadie. Con 190 partidos oficiales, 34 goles y 39 asistencias en sus etapas en Turín, se alzó como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain, aunque finalmente decidió firmar por el Manchester United en 2016. Allí, pese a vivir destellos de brillantez, sufrió un cúmulo de lesiones y altibajos que le impidieron asentarse como la gran estrella que muchos pronosticaban. No obstante, sus números en Old Trafford no fueron nada desdeñables: 233 encuentros, 39 goles y 48 asistencias, si bien el devenir de los ‘Red Devils’ durante su estancia estuvo marcado por la inestabilidad en los banquillos y una falta de proyecto deportivo claro.

La segunda etapa de Pogba en la Juventus —tras salir libre del Manchester United en 2022— no resultó como se esperaba. Entre contratiempos físicos y otras controversias (como su sanción por dopaje), el francés no logró recuperar aquella versión que cautivó al mundo. El club, accedió a rescindir el vínculo con el jugador el pasado 15 de noviembre, dejando a Pogba sin equipo antes de la finalización de su contrato. Ese movimiento le abrió la puerta para negociar libremente con cualquier entidad, y en esa tesitura han aparecido varios pretendientes de LaLiga EA Sports: se habló del Betis, del Atlético de Madrid, del Valencia… y, más recientemente, ha ido cobrando fuerza la opción del Sevilla.

| RTVE

Ilusión en Víctor Orta, dudas en García Pimienta

El propio director deportivo, Víctor Orta, estaría impulsando la incorporación de Pogba como un refuerzo mediático y de calidad contrastada para la medular hispalense. El dirigente confía en que el galo, de 31 años, podría recuperar parte del esplendor de años anteriores y convertirse en un jugador fundamental en el proyecto de García Pimienta. Además, el coste de la operación se reduciría al salario del futbolista, ya que llegaría como agente libre.

Sin embargo, no todos en el Sevilla comparten el entusiasmo. El técnico catalán García Pimienta manifiesta sus reservas: la inactividad de Pogba, las dudas sobre su estado físico y los precedentes de su irregular rendimiento hacen que surjan interrogantes acerca de su adaptación. Aun así, la directiva, presionada por la necesidad de un revulsivo en la zona de creación, estaría decidida a estudiar a fondo esta oportunidad de mercado.

Por su parte, Pogba vería con buenos ojos recalar en el Sánchez-Pizjuán para relanzar su carrera. Entre la posibilidad de volver a la Premier League o a otras ligas, el de Lagny-sur-Marne considera que LaLiga EA Sports, y en concreto un club con la historia europea del Sevilla, podría ser el escenario ideal para retomar el protagonismo y la confianza. Sobre su futuro, dijo hace unas semanas lo siguiente: "Hay propuestas. Ir a jugar a Rusia no es el objetivo. Hay algunas cosas interesantes, otras nada interesantes. ¿Jugar en un equipo que compite en la Liga de Campeones? Por qué no, siempre queremos ir a los mejores clubes, pero no depende sólo de mí. Hay discusiones y se está ultimando. Si sucede, sucede. No puedo decir más que eso".