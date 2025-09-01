El fichaje mediático que prepara el Ceuta a última hora

El mercado apura sus últimas horas y el Ceuta necesita respuestas rápidas sobre el césped. El equipo caballa encadenó tres derrotas ligueras, con nueve goles recibidos y solo uno anotado. La pérdida de Efe Aghama, rumbo al Cádiz tras pagar su cláusula, ha agudizado la urgencia. La dirección deportiva trabaja contra reloj para entregar a José Juan Romero nuevos recursos ofensivos.

El Cádiz abonó un millón por Efe y desarmó el ataque ceutí en pleno arranque. La planificación, hasta entonces sólida, ha quedado condicionada por esa salida inesperada. El Ceuta ha realizado incorporaciones interesantes en todas las líneas, pero perdió desequilibrio exterior. Por ello, la afición demanda una reacción inmediata que contagie al vestuario y devuelva confianza. Y con el cierre a las 23:59, cada minuto cuenta en la planta noble.

En este orden de ideas, según informó Ángel García, el Ceuta negocia con Lucas Pérez, libre tras su etapa en el PSV. El coruñés, de 36 años, aporta experiencia en grandes ligas y vestuarios exigentes. Disputó Champions con el Arsenal y dejó huella con un hat-trick ante el Basilea. En España brilló en el Deportivo, con liderazgo dentro y fuera del campo. Su pierna izquierda sigue marcando diferencias en golpeo, último pase y balón parado.

| RTVE

Lucas puede actuar como delantero centro, extremo a pie cambiado o mediapunta asociativo. Esa versatilidad permitiría ajustar dibujos sin cambiar piezas en el banquillo. Como ‘nueve’, fija centrales y habilita segundas líneas con apoyos de calidad. En banda derecha puede perfilarse hacia dentro y buscar el disparo al segundo palo. Como mediapunta ofrece pausa, último pase y criterio en transiciones ofensivas.

Competencia inesperada: el Cádiz también rastrea su incorporación de última hora

Desde Cádiz siguen atentos a la situación del gallego y no descartan atacar la operación. El conjunto amarillo busca alternativas ofensivas para completar su plantilla antes del cierre. Un movimiento gaditano encarecería la negociación y complicaría el objetivo caballa. El Ceuta pretende aprovechar el factor minutos como argumento decisivo para seducir al jugador. El protagonismo inmediato sería difícil de garantizar en otros destinos de LaLiga.

Con su fichaje, el Ceuta incorporaría un futbolista con registros diferenciales en golpeo, lectura de espacios y liderazgo competitivo. También ganaría especialista en acciones a balón parado, faceta decisiva en partidos cerrados. El riesgo está en su edad y la necesidad de ritmo competitivo inmediato. La última media temporada en el PSV dejó pocos minutos y continuidad limitada. Un plan de entrada progresiva minimizaría ese peaje de adaptación.

El día D en las oficinas: alternativas y hoja de ruta si no cuaja

La prioridad es firmar a Lucas, pero el club mantiene otras vías abiertas por si falla. Se buscan perfiles de extremo desequilibrante y un punta con gol probado. La idea es asegurar al menos una incorporación ofensiva antes del cierre. Si no hubiera acuerdo hoy, el club valoraría agentes libres durante septiembre. El objetivo sigue siendo dar un salto competitivo que alivie el arranque de tres derrotas.

El Ceuta se juega mucho en este deadline day. Si cierra a Lucas Pérez, enviará un mensaje claro al vestuario y a la categoría. Sería un fichaje mediático con impacto deportivo inmediato y recorrido emocional para la grada. En unas horas se sabrá si la operación llega a buen puerto o se activa el plan alternativo.