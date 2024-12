El fitxatge mediàtic que prepara el Cádiz per intentar tornar a Primera

El futbol gadità sempre ha viscut de la passió i la nostàlgia per les velles glòries locals. En molts casos, aquesta connexió amb l'afició acaba propiciant retorns inesperats. Ara, la possibilitat de repatriar a Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, conegut com Suso, il·lusiona als seguidors del Cádiz. Són cada cop més forts els indicis que l'atacant, amb contracte fins al 2025 al Sevilla, es troba en l'òrbita groga. Aquests rumors han cobrat força gràcies a certs gestos a les xarxes socials, cosa que aviva l'esperança de comptar amb un reforç mediàtic per lluitar per l'ascens.

L'etapa de Suso al club nervionenc no ha transcorregut segons el previst. Encara que va costar més de 21 milions d'euros, la seva participació actual és molt limitada. Amb només 205 minuts repartits en 7 partits (6 de LaLiga i 1 de Copa), no aconsegueix convèncer a García Pimienta, qui dirigeix el conjunt sevillista. Aquesta escassetat d'oportunitats se suma al fet que el gadità acaba contracte el 30 de juny de 2025 i no renovarà. La davallada de protagonisme i la seva nul·la continuïtat faciliten les especulacions sobre la seva imminent sortida.

Un retorn amb sabor local

El Cádiz de Manuel Vizcaíno somia amb reverdir llorers i tornar a la màxima categoria, una cosa que anhela tota l'afició. Segons la classificació de la lliga Hypermotion, el conjunt groc transita per la part baixa de la taula, concretament en la posició 18. Aquesta realitat obliga als directius a buscar un cop d'efecte que revitalitzi el rendiment esportiu i motivi la graderia. En aquest sentit, Suso podria exercir com a referent, sobretot per la seva condició de gadità i el seu passat a la pedrera cadista.

L'extrem dret, que va iniciar la seva formació al Juvenil A, del Cádiz va emigrar al Liverpool sent encara molt jove. Des de llavors, ha viscut diverses etapes a UD Almeria, Gènova, AC Milan i, finalment, al Sevilla. No obstant això, sempre ha existit la sensació d'un capítol pendent amb l'equip de la seva ciutat natal. Aquesta il·lusió per vestir l'elàstica groga es veu reforçada ara per la presència de "likes" o interaccions a les xarxes socials, un detall que els seguidors interpreten com a guiños al club gadità.

L'operació guarda un evident component sentimental, ja que Suso va créixer futbolísticament lluny de casa, buscant la seva oportunitat en escenaris internacionals. L'atacant, que ara té 31 anys, podria trobar al Cádiz la plataforma ideal per rellançar la seva carrera. Amb un estil de joc que valora la qualitat en espais reduïts, el planter de Sergio González (substituït més tard per un altre tècnic) podria adoptar un pla per recuperar el talent individual del gadità.

| @sevillafc

Factors contractuals i la postura del Sevilla

El contracte de Suso amb el Sevilla finalitza al juny de 2025, cosa que el deixaria en llibertat el proper estiu si no hi ha renovació. L'entitat hispalenca, que sol gestionar bé els seus actius, enfronta un panorama complex amb un jugador que no entra en els plans de l'entrenador. Per al conjunt nervionenc, alliberar la seva fitxa al mercat d'hivern o estival suposaria un estalvi considerable, a més d'un respir econòmic de cara a altres incorporacions.

La possibilitat d'un traspàs amb baix cost o fins i tot una cessió són fórmules que es barregen en l'entorn sevillista. En no tenir minuts al Sánchez Pizjuán, el gadità preferiria un canvi d'aires que li permeti revaloritzar-se. El Cádiz, per la seva banda, travessaria dificultats per satisfer grans exigències salarials, però Vizcaíno ha mostrat intenció d'emular casos recents, com el de Lucas Pérez al Deportivo. Aquest exemple serveix d'inspiració per als cadistes, que somien amb una maniobra capaç d'accelerar la tornada a Primera Divisió.

La figura de Suso encaixa amb l'ambició mediàtica del projecte groc, que anhela un fitxatge de renom amb passat gadità. Els aficionats somien amb veure l'atacant lluïnt el dorsal que un dia va vestir en categories inferiors. A més, les seves qualitats tècniques podrien marcar diferències en una lliga tan igualada, on la creativitat ofensiva val or. Sota aquesta perspectiva, l'operació comptaria amb el suport d'una graderia que se sent identificada amb jugadors de la terra.