Moviment al Celta de Vigo amb Jonathan Bamba

El compte enrere per al mercat de fitxatges d'hivern ja ha començat i el Celta de Vigo es prepara per afrontar canvis significatius en la seva plantilla. Un dels futbolistes en el punt de mira és Jonathan Bamba, extrem ivorià amb nacionalitat francesa que, malgrat arribar com un fitxatge il·lusionant després de destacar al LOSC Lille, no ha acabat d'encaixar en l'esquema de Claudio Giráldez. Des de la seva arribada a l'equip vigonès el 18 de juliol de 2023, el seu rendiment ha estat molt per sota de les expectatives. I ara sorgeix la possibilitat d'una sortida que beneficiaria totes les parts implicades.

La trajectòria professional de Bamba compta amb nombrosos canvis de club, gairebé sempre en condició de cessió o lliure. Es va formar a la pedrera del Saint-Étienne, on va anar escalant fins al primer equip abans de sortir al Paris FC, el Sint-Truiden belga i l'Angers SCO. Després d'un posterior retorn al Saint-Étienne i la seva consolidació a l'elit del futbol francès, va fer el salt al Lille sense cost de traspàs. Allà va assolir un dels punts més alts de la seva carrera: es va proclamar campió de la Ligue 1 per davant del totpoderós PSG i va disputar la UEFA Champions League. Va ser precisament aquest impacte al LOSC Lille el que va portar el Celta de Vigo a apostar fort per ell, assumint un salari alt (al voltant dels 4,1 milions d'euros a l'any) i dipositant l'esperança de convertir-lo en un dels vaixells insígnia del projecte celeste.

No obstant això, el present curs dista molt d'aquell cartell d'estrella que va lluir al Lille. Segons les dades de rendiment d'aquesta temporada, Bamba només ha participat en 12 partits, 11 d'ells a LaLiga i 1 a la Copa del Rei, sumant 760 minuts sense haver aconseguit marcar ni assistir. Si s'afegeix a això que la passada campanya a Vigo tampoc va ser especialment brillant (3 gols i 2 assistències en 27 encontres), resulta comprensible el desencant de l'afició celeste, màxim quan Bamba és un dels futbolistes amb major salari a la plantilla, fins i tot per sobre d'Iago Aspas. Alguns gestos que han molestat a la graderia i un comportament distant han acabat per esgotar la paciència de molts seguidors.

José Mourinho per reconduir-lo

Davant aquesta situació, i amb un Jonathan Bamba que no està comptant per a Claudio Giráldez, la directiva del Celta busca opcions per donar-li sortida al gener. Una de les primeres opcions explorades va ser la de la lliga d'Aràbia Saudita, un dels pocs destins capaços d'assumir el seu alt salari. No obstant això, segons ha informat Estadio Deportivo, en les últimes hores ha emergit amb força la possibilitat que recalci al Fenerbahçe turc, equip entrenat per José Mourinho i que actualment ocupa la segona posició a la Süper Lig amb 36 punts, darrere d'un Galatasaray intractable que domina la classificació amb 44 punts.

Per a Bamba, fitxar pel conjunt otomà podria ser una alternativa més atractiva que el futbol saudita, ja que el Fenerbahçe competeix a la UEFA Europa League. D'aquesta manera, l'extrem ivorià tornaria a un context europeu d'alt nivell, on ja va demostrar en el seu dia la seva vàlua al Lille i a la Champions League. El Celta, per la seva banda, veuria alleujada la seva massa salarial i alliberaria una fitxa important, circumstància que, al seu torn, permetria reforçar altres demarcacions en el imminent mercat hivernal.

| @rccelta

L'interès real del Fenerbahçe, segons s'ha donat a conèixer als representants del jugador, obre un escenari atractiu tant per al club com per a Bamba. Es buscaria una negociació prou avantatjosa per a ambdues parts, tenint en compte que la cotització actual de mercat del futbolista, d'acord amb Transfermarkt, s'ha desplomat fins als 4 milions d'euros, lluny dels 25 milions que va assolir el 2021. Per tant, el Celta difícilment recuperarà la totalitat de la inversió emocional i econòmica realitzada en el seu moment, però almenys no quedaria lligat a un jugador amb un sou altíssim i sense rendiment acord.

A falta de conèixer la decisió definitiva, el cert és que la situació de Jonathan Bamba a Vigo sembla pròxima a resoldre's. Claudio Giráldez, que amb prou feines li ha donat oportunitats en les últimes setmanes, considera que l'equip necessita altres perfils capaços d'injectar dinamisme i regularitat en la faceta ofensiva. L'ivorià, per la seva banda, ansia retrobar la seva millor versió, i la Süper Lig podria proporcionar-li un escenari adequat per rellançar la seva carrera.