El fichaje mediático que prepara el Cádiz para intentar volver a Primera

El fútbol gaditano siempre ha vivido de la pasión y la nostalgia por las viejas glorias locales. En muchos casos, esa conexión con la afición acaba propiciando regresos inesperados. Ahora, la posibilidad de repatriar a Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, conocido como Suso, ilusiona a los hinchas del Cádiz. Son cada vez más fuertes los indicios de que el atacante, con contrato hasta 2025 en el Sevilla, se encuentra en la órbita amarilla. Estos rumores han cobrado fuerza gracias a ciertos gestos en redes sociales, lo que aviva la esperanza de contar con un refuerzo mediático para luchar por el ascenso.

La etapa de Suso en el club nervionense no ha transcurrido según lo previsto. Aunque costó más de 21 millones de euros, su participación actual es muy limitada. Con solo 205 minutos repartidos en 7 partidos (6 de LaLiga y 1 de Copa), no logra convencer a García Pimienta, quien dirige al conjunto sevillista. Esa escasez de oportunidades se suma al hecho de que el gaditano termina contrato el 30 de junio de 2025 y no renovará. El bajón de protagonismo y su nula continuidad facilitan las especulaciones sobre su inminente salida.

Un retorno con sabor local

El Cádiz de Manuel Vizcaíno sueña con reverdecer laureles y regresar a la máxima categoría, algo que anhela toda la afición. Según la clasificación de la liga Hypermotion, el conjunto amarillo transita por la parte baja de la tabla, concretamente en la posición 18. Esa realidad obliga a los directivos a buscar un golpe de efecto que revitalice el rendimiento deportivo y motive a la grada. En este sentido, Suso podría ejercer como referente, sobre todo por su condición de gaditano y su pasado en la cantera cadista.

El extremo derecho, que inició su formación en el Juvenil A, del Cádiz emigró al Liverpool siendo aún muy joven. Desde entonces, ha vivido varias etapas en UD Almería, Génova, AC Milan y, finalmente, en el Sevilla. Sin embargo, siempre ha existido la sensación de un capítulo pendiente con el equipo de su ciudad natal. Esa ilusión por vestir la elástica amarilla se ve reforzada ahora por la presencia de “likes” o interacciones en redes sociales, un detalle que los seguidores interpretan como guiños al club gaditano.

La operación guarda un evidente componente sentimental, puesto que Suso creció futbolísticamente lejos de casa, buscando su oportunidad en escenarios internacionales. El atacante, que ahora tiene 31 años, podría encontrar en el Cádiz la plataforma ideal para relanzar su carrera. Con un estilo de juego que valora la calidad en espacios reducidos, el plantel de Sergio González (sustituido más tarde por otro técnico) podría adoptar un plan para recuperar el talento individual del gaditano.

| @sevillafc

Factores contractuales y la postura del Sevilla

El contrato de Suso con el Sevilla finaliza en junio de 2025, lo que le dejaría en libertad el próximo verano si no hay renovación. La entidad hispalense, que suele gestionar bien sus activos, enfrenta un panorama complejo con un jugador que no entra en los planes del entrenador. Para el conjunto nervionense, liberar su ficha en el mercado invernal o estival supondría un ahorro considerable, además de un respiro económico de cara a otras incorporaciones.

La posibilidad de un traspaso con bajo coste o incluso una cesión son fórmulas que se barajan en el entorno sevillista. Al no tener minutos en el Sánchez Pizjuán, el gaditano preferiría un cambio de aires que le permita revalorizarse. El Cádiz, por su parte, atravesaría dificultades para satisfacer grandes exigencias salariales, pero Vizcaíno ha mostrado intención de emular casos recientes, como el de Lucas Pérez en el Deportivo. Ese ejemplo sirve de inspiración para los cadistas, que sueñan con una maniobra capaz de acelerar la vuelta a Primera División.

La figura de Suso encaja con la ambición mediática del proyecto amarillo, que anhela un fichaje de renombre con pasado gaditano. Los aficionados sueñan con ver al atacante luciendo el dorsal que un día vistió en categorías inferiores. Además, sus cualidades técnicas podrían marcar diferencias en una liga tan igualada, donde la creatividad ofensiva vale oro. Bajo esta perspectiva, la operación contaría con el respaldo de una grada que se siente identificada con jugadores de la tierra.