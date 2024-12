El pla B de Claudio Giraldez per al Celta si perd un jugador clau

per Iker Silvosa

El mercat d'hivern s'acosta i, amb ell, la possibilitat que el Celta de Vigo pateixi una baixa significativa en la seva davantera. En concret, Anastasios Douvikas, davanter grec que va desembarcar amb la vitola de titular, podria haver demanat sortir davant la falta de minuts i protagonisme en l'equip. Aquesta decisió ha generat un inevitable enrenou en l'afició, ja que la seva sortida forçaria el conjunt celeste a buscar un substitut de garanties en el mercat. En aquest sentit, el nom que més ressona en l'entorn viguès és el d'Iker Losada, canterà d'A Madroa que, després de passar pel Racing de Ferrol i fitxar pel Real Betis, podria tornar a casa com a “pla B” per a la punta d'atac.

Douvikas, que porta 18 partits disputats aquesta temporada (17 a LaLiga i 1 a Copa), ha sumat 5 gols i 1 assistència en un total de 715 minuts de joc. Encara que els seus números no són desorbitats, la qualitat que va mostrar en les primeres jornades feia pensar que assoliria una major continuïtat. No obstant això, Claudio Giráldez ha optat per altres variants ofensives, cosa que ha obert la porta a la marxa del grec durant el mes de gener. Fins i tot s'ha parlat d'un possible destí al Real Betis, que també busca un nou titular de garanties i veu amb bons ulls la incorporació d'un davanter contrastat.

| @rccelta

Mentrestant, a l'altre costat de la balança apareix Iker Losada, avui dia a les files del Betis però amb un rol secundari. Els seus números aquesta temporada en el quadre verd-i-blanc inclouen 14 partits totals (10 a LaLiga, 2 a Copa i 2 més a la fase de classificació de la UECL), amb 585 minuts disputats i 1 assistència. Encara sense haver marcat gol, l'atacant de Catoira manté un bon cartell gràcies a la seva prometedora trajectòria al Racing de Ferrol, club al qual va arribar procedent del Celta Fortuna. Aquella excel·lent temporada a Ferrol li va valer per fitxar pel Betis l'estiu passat a canvi d'1,8 milions d'euros, després d'haver passat per totes les categories inferiors del conjunt viguès.

El Celta es prepara per actuar

El principal dubte que sorgeix en el cas d'Iker Losada és la fórmula de la seva possible incorporació. Des de Sevilla, es parla que el Betis només consideraria una cessió, ja que confia a llarg termini en l'atacant de 22 anys. Mentrestant, el Celta, actualment en l'onzena posició de LaLiga amb 24 punts, no pot permetre's perdre pes ofensiu sense tenir un recanvi contundent. Amb l'equip encara lluny d'assegurar la permanència en una taula classificatòria molt ajustada, la cessió d'un davanter jove i amb projecció com Iker Losada podria ser la solució perfecta si Douvikas marxa.

A tot això s'hi suma el paper de Claudio Giráldez, tècnic que va arribar a Balaídos amb la intenció de rejovenir el projecte celeste, però que, per ara, busca consolidar resultats davant la volatilitat de LaLiga. En la seva idea de joc, un atacant amb la mobilitat, rapidesa i polivalència de Losada encaixa molt bé, ja que pot actuar tant de referència com caure a banda, creant espais per a segons davanters o mitjapuntes.

Una altra variable a tenir en compte és la postura de Marco Garcés, responsable de la direcció esportiva a Vigo. Garcés està obligat a anticipar-se a la possible sortida de Douvikas i a rastrejar opcions solvents en el mercat. El cas de Losada no és l'únic, però sí un dels més realistes donades les circumstàncies. L'acord dependria de si el Betis està disposat a negociar un préstec o, amb menor probabilitat, un traspàs en condicions favorables per al Celta.