Fichaje 'low cost' del Real Betis para apuntalar la defensa: Joven promesa

El último día de mercado en Heliópolis está siendo intenso y con varias operaciones en marcha. La más mediática es la llegada de Antony, pero no es la única. El club también está trabajando en cerrar un refuerzo de futuro para el Betis Deportivo que podría tener impacto en el primer equipo más adelante. Es una clara apuesta de futuro.

El Betis mantiene su apuesta por el mercado francés

Según Foot Mercato, el Betis está cerca de incorporar al central Yoan Koré, de 20 años, procedente del Paris FC. La operación se ha concretado en forma de cesión con opción de compra cifrada en un millón de euros. Se trata de una fórmula idéntica a la que el club ya utilizó con Nobel Mendy en 2023. El movimiento responde a la política de captar talento joven en Francia, un mercado que la dirección deportiva conoce bien.

Yoan Koré jugó 12 partidos en su cesión en el Clermont la pasada temporada, en los que incluso marcó un gol. Su regreso al Paris FC coincidió con el ascenso del club a la Ligue 1, aunque no llegó a debutar por una lesión en verano. Pese a esa falta de minutos, su progresión ha sido constante. Internacional con Francia en categorías sub-18, sub-19 y sub-20, también fue convocado con los sub-21 como sustituto de Simakan. Su perfil combina físico, seguridad defensiva y salida limpia de balón.

| Instagram

Refuerzo inmediato para el filial y posible recurso para Pellegrini

El Betis Deportivo perdió recientemente a Rudy Kohon y necesitaba un central para completar su zaga. Con Koré, Javi Medina suma un defensa con experiencia en la élite que ayudará al filial en Segunda RFEF. En esta línea, compartirá vestuario con Elyaz Zidane, Moha y Oreiro, aumentando las alternativas. Aunque su destino inicial será el filial, no se descarta que pueda entrar en alguna convocatoria del primer equipo si el calendario lo exige. Pellegrini podría tener en él un comodín en caso de necesidad en defensa.

El Betis ha logrado combinar presente y futuro en este cierre de mercado. La llegada de Antony garantiza un salto de calidad inmediato en ataque, mientras que la incorporación de Koré refuerza la base del club con vistas a medio plazo. Todo ello en un contexto donde siguen abiertas salidas como las de Chimy Ávila o Bakambú. La estrategia es clara: mantener competitivo al primer equipo sin perder de vista la proyección de su cantera.

Con todo, se avecina un día no especialmente arduo en las oficinas del Villaramín, pero tampoco pausado. Hay trabajo por delante y varias operaciones que deben cerrarse a lo largo de la tarde. Eso sí, como decimos, la más importante de todas, la llegada de Antony, parece ya zanjada.