Gerro d'aigua freda al Cádiz amb la decisió d'un jugador: Problema per a Garitano

per Sergi Guillén

El mercat hivernal ha arribat a la seva fi, però això no impedeix que la direcció esportiva del Cádiz continuï pendent de qualsevol moviment. Els rumors al voltant de possibles sortides no han cessat, i el club gadità segueix valorant com mantenir l'equilibri a la plantilla.

Mentrestant, el tècnic Gaizka Garitano apura els últims dies de febrer intentant treure el màxim partit als reforços que sí han arribat. En aquest context, un futbolista clau ha rebut una oferta des de l'estranger que podria canviar el rumb de la temporada.

Es tracta d'un migcampista fonamental en els plans de Garitano, algú que compta amb el suport dels aficionats i de la directiva pel seu gran compromís i veterania. El seu interès a escoltar propostes del mercat xinès ha suposat un veritable maldecap per al club, ja que deixaria un buit al centre del camp molt difícil de cobrir.

El futbolista que podria sortir

Malgrat aquesta possibilitat, des de les oficines del Cádiz s'ha insistit que no contemplen la marxa del capità Álex Fernández. El mateix Juan Cala, amb un rol de pes a l'entitat, va assenyalar recentment que el jugador segueix tenint les portes obertes per renovar. El veu com un valor segur per afrontar els objectius de la temporada i creu que qualsevol canvi dràstic podria fer més mal que bé al projecte esportiu.

| Cádiz CF

Les estadístiques del migcampista en la present campanya reflecteixen la seva importància. Ha participat en 15 encontres de Segona Divisió (4 d'ells com a titular) i ha anotat un gol, aportant un equilibri a la medul·lar que es considera vital. Quan se li ha requerit, ha respost amb fermesa, i la seva professionalitat està fora de tot dubte.

No obstant això, la proposta econòmica de la Xina resulta molt temptadora. En declaracions recents, el mateix jugador no ha tancat la porta a una sortida, sobretot si això li reporta una estabilitat a mitjà termini. Amb mercats com el xinès encara oberts, la tensió en l'entorn cadista augmenta.

El club es pronuncia sobre el tema

Juanjo Lorenzo, coordinador de la direcció esportiva, ha estat clar al respecte. Va explicar que no van arribar a trobar al mercat d'hivern un jugador que millorés el que ja hi ha a la plantilla. Per aquest motiu, la sortida inesperada d'un dels seus pilars posaria en escac la planificació, obligant a buscar un recanvi al mercat de jugadors lliures.

Gaizka Garitano també ha manifestat el seu malestar per la falta de reforços de pes en aquest últim període. Encara que valora positivament les incorporacions d'Iker Recio i Mario Climent, tem que no siguin suficients si es produeix una sortida inesperada. El seu principal desig és mantenir la base actual i recuperar els lesionats com més aviat millor.

Així les coses, el Cádiz afronta un tram decisiu de la temporada amb incertesa en un dels seus grans referents. La disjuntiva entre permetre la seva marxa o exigir que compleixi el contracte està sobre la taula, mentre el jugador sospesa pros i contres d'una aventura a l'estranger.

En els pròxims dies, es coneixerà si el “gerro d'aigua freda” acaba quedant-se en res o si, finalment, Gaizka Garitano haurà d'assumir un problema més gran al centre del camp.