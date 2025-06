La incorporació a cost zero que vol Álvaro Cervera per al Tenerife

per Iker Silvosa

La planificació esportiva mai s'atura, ni tan sols quan els resultats no acompanyen. El Tenerife, després d'una temporada marcada per la incertesa i el patiment fins al final, ha començat a mirar cap al futur immediat. Amb el descens a Primera Federació ja consumat, la direcció esportiva del club tinerfeny s'enfronta al repte de reconstruir l'equip des de la base, i en aquest context, els moviments al mercat de fitxatges seran determinants per al nou projecte d'Álvaro Cervera.

L'últim tram de la temporada ha estat especialment dur per als aficionats chicharrers. El somni de mantenir la categoria es va esvair en les últimes jornades i ara el club s'ha de refer per competir en una de les categories més exigents del futbol espanyol, la Primera Federació. La caiguda a la categoria de bronze obliga l'entitat a ser creativa i efectiva al mercat, apostant per jugadors contrastats i, sobretot, operacions de baix cost que permetin armar una plantilla competitiva sense comprometre els comptes del club.

En aquest context, la figura d'Álvaro Cervera pren més protagonisme que mai. El tècnic, que coneix bé les exigències del futbol d'ascens, ja ha traslladat les seves preferències a la direcció esportiva. Segons va informar Estadio Deportivo fa unes setmanes, un dels noms que més agrada és el de David Castro, defensa central del Racing de Ferrol, qui acaba contracte i podria arribar lliure, una oportunitat de mercat que encaixa perfectament en la fulla de ruta de la directiva tinerfenya.

Un defensa experimentat

La temporada 2024/25 ha estat de contrastos per a David Castro. Tot i no haver pogut evitar el descens del Racing de Ferrol, el central gallec ha signat xifres que demostren la seva regularitat i capacitat de sacrifici. Ha estat titular indiscutible malgrat les complicacions que ha patit l'equip gallec al llarg de la campanya.

L'historial de fitxatges de David Castro reflecteix una trajectòria ascendent i plena d'esforç. Després del seu pas per clubs com el CD Numancia, Valencia Mestalla, Pontevedra, Céltiga i Estradense, Castro ha demostrat adaptabilitat i compromís en totes les seves etapes. A l'estiu de 2021 va arribar lliure al Racing de Ferrol, procedent del Numancia, i es va consolidar ràpidament, aconseguint fins i tot un ascens amb els ferrolans.

Un fitxatge que es complica: l'Eibar s'avança

Tot i que l'interès del Tenerife per David Castro va ser fort fa unes setmanes, la veritat és que la situació ha canviat. El descens del club blanc-i-blau ha refredat notablement l'operació, i segons el periodista Ángel García, l'Eibar parteix ara amb avantatge per fer-se amb els seus serveis. El conjunt armer, que busca reforçar la seva defensa de cara a la pròxima temporada a Segona Divisió, ha mostrat un interès real i pot oferir-li la possibilitat de continuar competint en una categoria superior, cosa que podria ser decisiva per a Castro.

Per la seva banda, el Tenerife no llença la tovallola. Sap que incorporar un central experimentat i amb minuts al futbol professional seria clau per afrontar el repte de l'ascens. Tanmateix, la realitat del mercat i la competència d'equips com l'Eibar compliquen el somni de veure Castro vestit de blanc-i-blau.