Filtració de l'entorn de Kylian Mbappé: Terratrèmol al Reial Madrid

Kylian Mbappé travessa el moment més complicat de la seva carrera esportiva. En els darrers mesos, el seu rendiment ha caigut dràsticament. La falta d'eficàcia al camp es va fer evident durant el matx contra el Liverpool a Anfield.

Mbappé va fallar un penal crucial, i la seva actuació va estar molt lluny del que s'espera d'una estrella del seu calibre. Aquest baix nivell futbolístic ha encès les alarmes tant al seu club com al seu entorn personal. El seleccionador de França, Didier Deschamps, també ha pres nota de la situació.

En un gest que va sorprendre molts, va decidir no convocar-lo per als compromisos internacionals recents. Aquesta absència confirma la baixa que viu el davanter i els dubtes sobre el seu estat físic i mental. Per si no n'hi hagués prou, les crítiques a la premsa i a les diferents xarxes socials no han fet més que augmentar la pressió sobre el jove talent francès.

Les paraules des del seu entorn: esgotament total

Segons fonts properes a Mbappé, el jugador està psicològicament esgotat. En declaracions recollides per L'Equipe, un familiar del futbolista va comentar que la fatiga mental del davanter es deu a una gran acumulació d'esdeveniments traumàtics els últims mesos.

Entre ells, es destaquen la sortida del PSG, descrita com a "traumàtica", i l'incident ocorregut a Suècia. “És impossible que el cap romangui insensible i el cos tampoc”, va afirmar aquesta font.

El desgast no només és mental. Des que va arribar al Reial Madrid, Mbappé ha tingut problemes per adaptar-se a l'equip i al sistema de joc. Un exentrenador del jugador va assegurar que la manca de companys que entenguin el seu estil de joc ha dificultat el rendiment.

Al PSG comptava amb socis com Neymar i Verratti, mentre que a la selecció francesa ha brillat amb Griezmann. Al Reial Madrid, aquesta connexió encara no ha arribat.

Crítiques al sistema del Reial Madrid

El centre del camp del Reial Madrid ha estat assenyalat com una de les raons del seu baix rendiment. Segons un exentrenador, jugadors com Tchouaméni i Camavinga no són capaços de proporcionar-li les passades que necessita.

Fins i tot es va esmentar que figures com Jude Bellingham, malgrat la seva qualitat, no han aconseguit complementar-se amb Mbappé al camp. "Mbappé necessita socis que preparin les seves accions, com Neymar o Griezmann", va subratllar aquesta font.

La situació s'agreuja per la percepció que el club no està fent prou per revertir aquesta crisi. La veterania de Modric també va ser esmentada com un factor que limita la capacitat de l'equip per alimentar el davanter amb pilotes de qualitat.

Si el Reial Madrid no troba una solució, el rendiment de Mbappé podria continuar en declivi. El cas de Kylian Mbappé deixa entreveure un problema més gran en la gestió d'estrelles al futbol modern.

Mentre el Reial Madrid busca solucions, el jugador enfronta una cruïlla personal i professional. Podrà recuperar la millor versió? Ara com ara, tant el club com el mateix Mbappé tenen més preguntes que respostes.