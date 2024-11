David Bernabeu retrata el Reial Madrid i Mbappé: 'Creuen que...'

per Pol Nadal

Cinc jornades de la nova Champions League i tots els aficionats del Reial Madrid pensaven el mateix. Que l'equip de Carlo Ancelotti aconseguiria els 15 punts. Tothom creia que el campió d'Europa actual aconseguiria el ple de victòries i passaria a la segona fase sense despentinar-se. A l'hora de la veritat, tot ha estat molt diferent i l'equip només ha aconseguit dues victòries en cinc partits. 6 punts de 15 possibles.

Contra el Liverpool a Anfield, el Reial Madrid tenia un examen molt important. Ho podia superar amb nota i recuperar sensacions. O podia repetir el mal joc i enfonsar la reputació. Va optar pel segon. El conjunt espanyol va ser incapaç de batre la porteria anglesa i va encaixar dos gols més. El rendiment en atac va ser nul i es van observar moltes mancances en defensa.

L'absència de Vinicius Junior va passar factura a un equip que sembla que ha arribat a final de cicle. Kylan Mbappé tenia l'oportunitat de rendir-se a un gran nivell i demostrar que és un dels millors del món. No ho va fer. Podia haver acabat el debat de les posicions en atac, però no va aprofitar l'oportunitat.

Crítiques del madridisme i rialles del barcelonisme

El periodista David Bernabeu ha contestat amb humor i ha publicat un tweet al seu compte oficial de la xarxa X. Segons Bernabeu, “el madridisme viu enganyat. Creuen q aquest Mbappé no és el q van fitxar com el millor del món. Però és q el Mbappé q va arribar ja no era el millor del món, si és q ho ha estat alguna vegada, alguna cosa q podríem discutir. temps, sense marcar diferències”.

Les reaccions publicades dels seguidors no s'han fet esperar. Alguns recorden que fa molts anys que Mbappé no és el millor. Que el 2018 era un gran jugador, que a partir de llavors ha baixat el rendiment. Expliquen que un futbolista que juga a la lliga francesa no pot ser el millor jugador del món.

Mbappé una carrera... plena d'èxits?

Mbappé va debutar professionalment amb l'AS Mònaco el 2015, als 16 anys. El seu talent va ser evident des del principi, contribuint significativament que l'equip guanyés la Lliga 1 a la temporada 2016-2017. Durant el seu temps al Mònaco, Mbappé va anotar 27 gols, destacant-se com una jove promesa del futbol europeu.

El 2017, Mbappé es va unir al Paris Saint-Germain (PSG) en un traspàs milionari. Durant la seva estada al PSG, es va convertir en el màxim golejador històric del club, amb 255 gols en 306 partits. Va contribuir a la conquesta de múltiples títols nacionals, incloent sis Ligue 1, tres Copes de França, dues Copes de la Lliga i tres Supercopes de França.

El juny del 2024, Mbappé va fitxar pel Reial Madrid, signant un contracte fins al 2029. Va ser la gran esperança blanca i el seu fitxatge va generar molta expectació, al nivell de Cristiano Ronaldo.