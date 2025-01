Màxima tensió al Zaragoza: El que demanen els aficionats a Miguel Ángel Ramírez

L'arribada de Miguel Ángel Ramírez al Real Zaragoza, oficialitzada a finals de desembre, va il·lusionar bona part de l'afició, que veia en el tècnic asturià un preparador jove, amb una idea de joc reconeixible i que havia aconseguit ficar en el ‘play off’ d'ascens l'Sporting de Gijón en la seva única experiència prèvia a LaLiga Hypermotion. No obstant això, amb prou feines dues setmanes després de la seva presentació, l'atmosfera al voltant del nou entrenador s'ha enrarit de manera sorprenent. Després d'un debut amb derrota davant l'Elche (1-0), el segon encontre, davant el Tenerife cuer, va desembocar en un empat (2-2) que, paradoxalment, va deixar més sensacions negatives que positives a la graderia de La Romareda.

El partit davant el Tenerife va suposar el primer duel de Ramírez al feu aragonès. L'entrenador buscava regalar a la seva afició els primers tres punts de l'‘era Ramírez’ i, sobretot, encadenar un resultat que reforcés la moral després de la inesperada sortida de Víctor Fernández i la transició breu amb David Navarro com a tècnic interí. Però la situació es va complicar molt aviat: als 39 minuts, el Tenerife d'Álvaro Cervera va aconseguir el 0-1, portant el murmuri a les grades. L'afició, que havia començat l'encontre donant suport enèrgicament, va començar a mostrar els primers signes de descontentament, especialment quan l'equip no reaccionava a la pressió del rival.

| XCatalunya, Canva

El segon cop va arribar al minut 70, amb un golàs de Diarra que posava un 0-2 que semblava definitiu. En aquell moment, les grades de La Romareda van sorprendre fins i tot aquells que segueixen amb atenció l'exigent idiosincràsia del zaragocisme, entonant el “Ramírez, vete ya”. Un càntic que sol ressonar quan un entrenador porta temps sense complir expectatives, no quan amb prou feines ha dirigit dos encontres. És cert que el tècnic asturià va optar per mantenir una línia de cinc defenses fins i tot quan el partit li anava en contra, cosa que molts aficionats van considerar conservadora i poc ambiciosa per intentar remuntar un 0-2. Aquest va ser el punt de desacord clau: l'afició reclamava valentia i un cop de timó que no va acabar d'arribar.

I el Real Zaragoza va reaccionar

Sorprenentment, l'equip va reaccionar en dos minuts d'inspiració. Clemente, amb un gol al 77, i Iván Azón, al 79, van aconseguir empatar el partit (2-2). La Romareda va esclatar en joia durant aquells instants, canviant la crítica per l'alè. No obstant això, el sabor final va ser agredolç; la remuntada va maquillar un encontre que va tenir llacunes serioses en el joc, i al terme del partit la graderia va tornar a xiular. Els aplaudiments per l'èpica de l'empat es van barrejar amb la censura cap a un plantejament que alguns van considerar massa temorós. De fet, molts demanen que Ramírez deixi enrere la defensa de cinc i aposti per un esquema més ofensiu, especialment quan el marcador està en contra.

Aquesta “tensió” s'explica també pel context en què es produeix. El Real Zaragoza viu una temporada complicada, immers en la meitat baixa de la taula, amb 23 punts després de 23 jornades. La destitució —o millor dit, dimissió— de Víctor Fernández, un zaragocista confés, va suposar un trauma per part de l'entorn. El seu substitut, Ramírez, arriba amb la necessitat de redreçar el rumb i fer-se perdonar qualsevol ensopegada. A La Romareda, la paciència escasseja i els seguidors exigeixen resultats immediats en una categoria —la LaLiga Hypermotion— cada vegada més competitiva.