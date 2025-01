Ferran Torres no se quiere ir y aparece un pretendiente sorpresa

El mercado de invierno siempre trae consigo rumores y negociaciones de última hora, pero el nombre de Ferran Torres no suele faltar en las quinielas. El atacante valenciano, a quien el FC Barcelona fichó en enero de 2022 procedente del Manchester City por una cifra cercana a los 55 millones de euros, vuelve a estar en el punto de mira de varios clubes europeos. Esta vez, según informaciones de La Gazzetta dello Sport, el AC Milán sería quien habría posado sus ojos en el joven delantero para apuntalar su ofensiva. Sin embargo, y pese a la falta de continuidad que está experimentando bajo las órdenes de Hansi Flick, Ferran no parece dispuesto a cambiar de aires en plena temporada.

Con tan solo 24 años, Torres atesora ya una notable experiencia en la élite: inició su carrera en el Valencia CF, dio el salto a la Premier League para enrolarse en el Manchester City de Pep Guardiola y, finalmente, recaló en un FC Barcelona inmerso en plena reconstrucción deportiva. Las expectativas sobre su rendimiento han sido altas desde su llegada al Camp Nou. No obstante, el ex del City no se ha asentado como titular indiscutible, aunque sus números son bastante apreciables: 20 apariciones esta campaña (14 en LaLiga, 3 en la UEFA Champions League, 2 en la Supercopa de España y 1 en la Copa del Rey), con 6 goles y 2 asistencias. Varios de esos tantos han llegado en momentos decisivos, como su doblete ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, que evidenció su potencial resolutivo cuando goza de minutos.

| FCB

Pese a ello, Flick ha preferido, en la mayoría de ocasiones, dar protagonismo a otros delanteros en la plantilla. Ahí reside parte de la explicación al interés del AC Milán. El conjunto rossonero, entrenado ahora por Sérgio Conceiçao tras el despido de Paulo Fonseca, busca alternativas para reforzar su delantera. En un principio, Joao Félix parecía ser el gran objetivo milanista, pero las dificultades para cerrar su incorporación han derivado en la búsqueda de opciones más asequibles. Y es ahí donde entra Ferran Torres como un plan B de lujo.

Ferran dice 'no'

Aun así, el atacante español no se plantea forzar una salida en invierno. Su adaptación a la Ciudad Condal, su buena relación con varios compañeros y el deseo de consolidarse en uno de los clubes más importantes del mundo pesan más que la posibilidad de tener más minutos en otro destino. Además, Ferran mantiene un contrato con la entidad blaugrana hasta junio de 2027, lo que le otorga cierta estabilidad y le permite tomarse las cosas con calma.

Desde la perspectiva del FC Barcelona, la situación también es compleja. Por un lado, el club no descarta realizar ventas para ajustar sus finanzas y poder inscribir a posibles refuerzos. Y más si el afectado es alguien que no forma parte de los titulares inamovibles. Por otro, el Tiburón ha demostrado ser un suplente de garantías y cumplir con lo que se le exige: marcar goles.