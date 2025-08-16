Ni Ferran Torres ni Frenkie de Jong: Jugador del Barça al que Flick reconoce su cambio

Hansi Flick no suele señalar a jugadores de forma individual. Prefiere hablar del grupo. Siempre evita destacar nombres, tanto en los elogios como en las críticas. Pero esta vez ha roto su costumbre.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca, el técnico alemán ha sorprendido. Ha mencionado directamente a un futbolista del primer equipo. Lo ha hecho para dejar claro que su rendimiento no le ha convencido en la pretemporada.

Flick matizó sus palabras para no hacer daño. Dijo que en las últimas semanas el jugador había mejorado. Aseguró que estaba satisfecho con su evolución. Pero dejó claro que al principio no lo estaba. El técnico busca mandar un mensaje de exigencia. Sabe que la temporada será larga y dura. Por eso no quiere que nadie se relaje.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva

El jugador señalado

En el quinto párrafo se reveló el nombre. Se trata de Fermín López, una de las grandes joyas del Barça. El centrocampista andaluz deslumbró la temporada pasada. Esta campaña quiere consolidarse entre los titulares.

Contra el Como, en el Trofeo Gamper, Fermín fue titular. Jugó en la mediapunta y marcó dos goles. Su actuación fue una de las más destacadas del encuentro. Demostró su clase y olfato ofensivo.

| XCatalunya, Canva

Flick valoró su actuación ante el equipo italiano. Dijo que Fermín había demostrado su calidad. Pero también admitió que su nivel en el inicio de la pretemporada no fue bueno. Lo dejó claro y sin rodeos. Esa sinceridad no es habitual en el técnico alemán. Por eso llamó la atención. El objetivo parece claro: motivar al jugador. Exigirle más.

Competencia en la mediapunta

Fermín no lo tendrá fácil esta temporada. En su posición también están Gavi y Dani Olmo. Este último cuenta con la confianza total de Flick. Es, a día de hoy, el favorito para el puesto. El joven de El Campillo deberá luchar por cada minuto. Y lo hará en un club donde la exigencia es máxima. Ha recibido ofertas este verano. Pero ha decidido quedarse y pelear por un sitio.

El Barça no quiere desprenderse de Fermín. Lo ve como un jugador clave para el futuro. Por eso renovó su contrato recientemente. Y por eso Flick también le exige al máximo. En el club saben que necesita continuidad. Minutos, confianza y espacio para crecer. Pero también disciplina táctica y esfuerzo defensivo. Flick valora mucho esos aspectos.

Mallorca, siguiente prueba

El Barça visita a un rival complicado esta primera jornada. El partido ante el Mallorca será exigente. Fermín tiene opciones de jugar, sobre todo si Dani Olmo no está al 100%. Flick decidirá en el último momento.

La plantilla está llena de talento. Pero también de competencia interna. El mensaje de Flick a Fermín es una advertencia. Un toque para que no se relaje y siga creciendo. Porque el talento, solo, no basta.