Fermín Suárez dóna les claus del fracàs del Barça contra la Reial Societat

El Barça va patir la segona derrota de la temporada i encara que el gol anul·lat a Robert Lewandowski ha generat polèmica, hi ha claus tàctiques que expliquen el mal funcionament de l'equip. Fermín Suárez, analista futbolístic, va assenyalar a les seves xarxes socials diversos aspectes tàctics que van ser determinants per al resultat final. Va posar el focus a la sortida de pilota del Barça, la principal debilitat al partit, i va explicar com la Reial va aprofitar això per mantenir la pressió durant els 90'.

La Reial Societat va executar una pressió intensa i sostinguda que va bloquejar la construcció de joc del Barça. Segons Fermín Suárez, l'equip d'Imanol Alguacil va plantejar una defensa enfocada a evitar que el Barça progressés des de la seva pròpia àrea, cosa que va funcionar de manera eficaç. El Barça va intentar sortir des del darrere en 42 ocasions, però només va aconseguir arribar al camp rival en 13, mostrant l'efectivitat de l'estratègia de pressió dels locals.

Una de les claus que va destacar Suárez va ser la inactivitat dels laterals del Barça. Arambarri i Aihen van obligar Raphinha i Lewandowski a retrocedir, reduint la profunditat de l'atac. Koundé i Balde, els laterals del Barça, no van trobar espai per avançar, cosa que va limitar les opcions ofensives. La manca de moviments enrere i l'absència d'un tercer home que pogués assistir a la sortida des de l'àrea pròpia també van ser aspectes que van complicar la situació per a l'equip de Hansi Flick.

El focus a Iñaki Peña i a Raphinha

En la seva anàlisi, Suárez va ressaltar que un dels errors més visibles va ser l'ús d'Iñaki Peña com a suport a la sortida de pilota. L'arquer català, en lloc d'utilitzar les seves habilitats per trencar la primera línia de pressió, va optar per jugar curt, cosa que va facilitar el treball de la Reial Societat. Aquest enfocament conservador va convidar els jugadors de la Reial Societat a acostar-se i pressionar, deixant el Barça sense espais per maniobrar.

Suárez també va subratllar que Raphinha, conegut pel seu dinamisme, va estar menys actiu de l'habitual. S'esperava que el brasiler assumís un rol més ofensiu, però el baix rendiment va contribuir a la falta d'opcions per trencar la defensa de la Reial. La Reial Societat va aprofitar això per reforçar la seva pressió, limitant la possessió del Barça i obligant-lo a fer passades arriscades des del seu propi camp.

Finalment, Fermín Suárez va esmentar que els intents del Barça de reiniciar jugades des de la defensa van generar una falsa sensació de control. L'equip es va mantenir amb una estructura defensiva baixa i sense assumir riscos, cosa que va facilitar que la Reial Societat s'avancés al marcador. Aquesta tàctica va portar a l'error que va derivar al gol de la Reial Societat, quan una pilota rifada des de la defensa del Barça va ser recuperada ràpidament pels jugadors locals.