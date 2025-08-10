A Cordón no li tremola el pols: El Sevilla vol un ex del Betis

A Nervión es viu un estiu intens, marcat per decisions estratègiques i la necessitat d'enfortir zones clau del camp. Els últims amistosos de pretemporada han deixat en evidència certs punts febles que el club no pot ignorar si vol aspirar a competir al màxim nivell des de la primera jornada de LaLiga.
El futur de Juanlu segueix sense resoldre's i cada dia que passa complica més la planificació. La retirada dels Wolves de la pugna ha deixat el Sevilla en un llimb en aquesta posició, però tot apunta que aviat es farà oficial la seva marxa a Nàpols. Tot i que la plantilla compta amb José Ángel Carmona, els seus recents errors a la pretemporada han encès les alarmes. La direcció esportiva, encapçalada per Antonio Cordón, ha decidit actuar i cerca un reforç que aporti solidesa i experiència immediata.
Youcef Atal, un vell conegut amb passat bètic
D'entre els noms que maneja Cordón destaca el de Youcef Atal, lateral algerià de 29 anys que actualment milita a l'Al-Sadd de la Qatar Stars League, segons Marca. Atal ja coneix de prop el futbol espanyol, ja que el 2017 va estar a prova al Betis, deixant bones sensacions al filial. Tanmateix, les negociacions amb el Paradou del seu país no van fructificar i va acabar la seva carrera de formació a Bèlgica, abans de fer el salt al Niça.
A França va assolir un valor de mercat de 25 milions d'euros i va destacar per la seva potència ofensiva i capacitat per desbordar. La seva trajectòria va fer un gir el 2024, quan va sortir d'Europa per motius extradeportius per jugar a Turquia, abans d'arribar a Qatar. Allà va disputar 18 partits la temporada passada, sumant dos gols i tres assistències, tot i que la seva inscripció a la lliga es va endarrerir fins al febrer.
Zeki Çelik, una opció amb més dificultat
L'altre jugador a l'agenda és Zeki Çelik, internacional turc de la Roma. També lateral dret, compta amb un perfil més defensiu i una trajectòria estable en competicions d'alt nivell. El seu contracte a Itàlia dura fins al 2026, igual que en el cas de Youcef Atal, però la seva cotització és més elevada, fet que el converteix en una operació més complicada des del punt de vista econòmic. Tanmateix, la seva regularitat i experiència a la Serie A el converteixen en una alternativa molt valorada a la direcció esportiva.
El Sevilla s'enfronta a un escenari en què s'ha de moure amb precisió quirúrgica. La restricció salarial obliga a buscar operacions assequibles, i en aquest context, Atal sembla oferir un encaix més viable. No obstant això, la prioritat és reforçar el lateral dret com més aviat millor, perquè el nou fitxatge es pugui adaptar abans de l'inici de la competició oficial.
El pols de Cordón en aquest mercat no només marcarà el tancament de l'estiu, sinó també les opcions reals del Sevilla a la temporada 2025/26. Els pròxims dies seran decisius per saber si la banda dreta es converteix en un dels punts forts de l'equip o continua sent el seu taló d'Aquil·les.