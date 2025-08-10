El favor personal de Álvaro Morata al Valencia: Carlos Corberán se lo agradece

Mestalla encara los últimos compases del mercado con necesidad y paciencia. El equipo ha avanzado en varias posiciones, pero la delantera sigue marcada por el equilibrio entre ambición deportiva y límites presupuestarios. En este contexto, un movimiento ajeno a la Liga española puede desatascar una prioridad del club y ajustar la hoja de ruta del banquillo.

El movimiento en el Como que empuja al Valencia sin nombrarlo

El cuadro lombardo ultima la entrada de un ariete de jerarquía, Álvaro Morata. La operación, desvelada en X por @FabrizioRomano, contempla un préstamo con obligación de compra tras un nuevo acuerdo. Su impacto es directo: el ataque del Como queda sobrecargado y obliga a definir salidas. Ese “efecto dominó” beneficia a Mestalla, que busca refuerzos en punta y ve cómo el escenario se reordena a su favor.

Iván Azón acelera con goles y elige destino: señales claras hacia Mestalla

En paralelo, Iván Azón está firmando una pretemporada más que convincente: 4 goles en 4 partidos, incluido el tanto del 3-2 ante el Betis en un amistoso de alta tensión. El delantero aragonés quiere regresar a LaLiga y ha expresado su preferencia por el Valencia CF, según ha informado Superdeporte. Su perfil encaja por potencia al espacio, lectura en presión y agresividad en el primer palo. Es un atacante de ritmo, ideal para complementar a Hugo Duro y para elevar el volumen de llegadas en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2 de presión media-alta.

Según el medio ya citado, el Valencia presentó una propuesta de cesión por 0,5 millones, con opción de compra al finalizar la temporada, pero los italianos esperan que se eleve la cantidad del posible fichaje definitivo después del préstamo. El Como invirtió 2 millones en su fichaje y lo blindó con contrato hasta 2029 y cláusula de 10 millones.

Las últimas informaciones apuntan a que existen ofertas superiores desde la Premier y de otros clubes de LaLiga, pero el jugador ha trasladado que esperará a Mestalla. La negociación se juega ahora en la fórmula: el club italiano podría exigir una obligación futura, no solo una opción. El desenlace depende también del visto bueno definitivo de Peter Lim, imprescindible para elevar la propuesta y sellar la cesión.

Qué pide Corberán y cómo encaja el plan: dos delanteros junto a Hugo Duro

Carlos Corberán ha reclamado dos delanteros adicionales para completar la rotación. La idea es incorporar un nueve de referencia y un punta móvil que ame las rupturas. Azón cubre el segundo rol con ventaja competitiva por estado de forma y coste. La dirección deportiva, además, mantiene abierta otra vía con la Real Sociedad por Umar Sadiq, una cesión que daría al técnico un perfil con envergadura y juego de espaldas.

Están siendo días muy movidos en Mestalla, con las llegadas de Santamaria, ya oficial, y la de Ugrinic, que podría cerrarse en las próximas horas.