El fatídic Deadline Day d'Umar Sadiq: Males notícies per a la Reial Societat

L'últim dia de mercat va tornar a deixar diverses històries cridaneres a LaLiga. Una d'elles va tenir com a protagonista Umar Sadiq, que va passar de l'optimisme a la decepció en poques hores.
El València va ser la seva principal opció durant tot l'estiu. Fins i tot va arribar a oferir un traspàs per quatre milions fixos més variables, però la Real Sociedad en demanava sis. Ron Gourlay, director de futbol del club xe, va admetre després que no hi va haver acord entre les tres parts implicades. Quan aquesta via es va tancar, el Girona va reaparèixer com a alternativa.
El seu fitxatge estava lligat a l'operació Yangel Herrera, però el club català no va poder generar prou espai salarial per inscriure'l. Això va bloquejar la negociació a poques hores del tancament del mercat. El Betis, que havia fitxat Antony i buscava un davanter, es va interessar pel nigerià a última hora. Tanmateix, el marge econòmic era molt limitat i l'acord tampoc es va concretar abans de les 23:59
Situació de Sadiq a la Real Sociedad després del tancament del mercat
El davanter, de 27 anys, ha estat inscrit a LaLiga però sense dorsal. Aquest detall reflecteix el seu paper secundari en la planificació del club. Sergio Francisco no compta amb ell de manera estable i la direcció esportiva buscava una sortida per alliberar massa salarial. Sadiq aporta potència, joc directe i amenaça constant en les pilotes aèries. Però la Real té superpoblació en atac i, després de la seva greu lesió, el nigerià no ha recuperat continuïtat ni confiança.
L'operació fallida complica l'economia de la Real, que haurà de pagar un salari alt a un descartat. Tenir un futbolista de nivell apartat del dia a dia també genera tensió interna. Per a Sadiq, la situació és encara més dura. Volia tornar al València, va rebutjar altres opcions i ara es queda a Donosti sense protagonisme. Fins i tot va compartir un missatge a xarxes apel·lant a la paciència i demanant “alguna cosa bona” per al seu futur.
Mercats internacionals encara oberts per buscar una sortida
El tancament a Espanya no vol dir que tot estigui perdut. Als Països Baixos el mercat expira avui, mentre que al Brasil i Noruega ho farà demà. Aràbia Saudita permet inscriure fins al dia 11 i Turquia, Grècia o Rússia fins al 12. Mèxic té termini fins al 13, i Qatar i Emirats fins al 16.
Si sorgeix una oferta d'algun d'aquests destins, la Real podria alliberar fitxa i el jugador recuperar protagonisme. Si no arriba, haurà d'esperar al gener amb un paper molt secundari i molts minuts a la graderia.
El desenllaç reflecteix un error de càlcul. Sadiq va prioritzar el València, però l'operació mai es va tancar. El resultat és un futbolista sense dorsal, atrapat en un club que no el considera essencial, i amb l'obligació de decidir aviat si accepta un destí llunyà o espera al pròxim mercat.