Fans de Athletic y Villarreal, a lo Maldini: Imperdible duelo exótico para el Mundial

La clasificación africana hacia el Mundial 2026 entra en un tramo decisivo y el Grupo I se ha convertido en uno de los más apasionantes. Con cuatro selecciones en la pelea y un margen de apenas cuatro puntos entre ellas, la octava jornada será determinante para encaminar la suerte de este grupo I tan igualado.

Ghana lidera la tabla con 16 puntos y llega a la cita frente a Mali (hoy, 21 horas) como gran favorita para asegurar el billete directo al Mundial. En la plantilla destacan jugadores con vínculo directo con LaLiga, como Thomas Partey e Iñaki Williams. Esta conexión ha multiplicado el interés en España, donde los aficionados siguen de cerca el papel de sus futbolistas en un contexto internacional de exigencia. Para los ghaneses, un triunfo esta noche supondría abrir un camino casi definitivo hacia la clasificación.

El efecto de los posibles resultados en la clasificación

Si Ghana derrota a Mali y, además, Madagascar no logra vencer a Chad, los ghaneses se marcharían con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y con dos jornadas pendientes. Ese escenario permitiría a los Black Stars asegurar su pase mundialista con una sola victoria más en octubre. Sin embargo, lo normal sería que Madagascar sí venciera a Chad (hoy, 18h) y alcanzara los 16 puntos, igualando a Ghana en lo más alto. En ese caso, la presión sobre el líder aumentaría considerablemente.

Madagascar y la amenaza de un empate en el liderato

El conjunto malgache llega a su partido frente a Chad como favorito indiscutible. Una victoria le situaría con los mismos puntos que Ghana y dejaría todo abierto de cara al cierre en octubre. Si además Ghana no puntuara ante Mali, la diferencia entre el primero y el cuarto se reduciría a un solo punto, y el grupo quedaría al rojo vivo. Esa posibilidad entusiasma a los seguidores neutrales, que verían un pulso directo entre dos selecciones poco acostumbradas a compartir focos en África.

La otra protagonista silenciosa es Comoras, que tras ocho partidos acumula 15 puntos y mantiene la segunda plaza provisional. Su margen de maniobra es más limitado, pero puede beneficiarse de un tropiezo de los favoritos. Aunque su diferencia de goles apenas es de +1, lo que refleja la igualdad de sus encuentros, ha demostrado competitividad suficiente para aguantar hasta la jornada del final.

Mali, juez inesperado del grupo

El papel de Mali puede resultar clave. Si logra sorprender a Ghana esta noche, se engancharía de lleno en la pelea con 15 puntos, igualando a Comoras y quedando a solo uno de los líderes. Ese resultado comprimiría a cuatro selecciones en un rango de apenas un punto, lo que convertiría las dos últimas jornadas de octubre en una batalla de infarto por la única plaza directa y, al mismo tiempo, por asegurar la repesca.