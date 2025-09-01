Incorporació d’última hora per al Cadis

El Cádiz CF ha tancat el mercat de fitxatges amb un moviment clau en defensa. El club gadità, immers en una planificació marcada per la necessitat de mantenir l'equilibri econòmic i reforçar posicions específiques, ha trobat la peça que faltava per completar la seva plantilla.
El conjunt andalús havia prioritzat la incorporació d'un defensa després de la sortida de Víctor Chust rumb a l'Elche. Durant setmanes, es van considerar diverses opcions al mercat, des de jugadors experimentats a Segona Divisió fins a joves amb projecció.
Un perfil amb projecció per a Garitano
Gaizka Garitano, conscient de les limitacions de la seva plantilla, insistia a reforçar el centre de la defensa. La seva proposta futbolística requereix solidesa al darrere i capacitat per defensar en bloc baix, un escenari en què comptar amb alternatives físiques resulta imprescindible.
Nascut a Vigo el 2003, el jugador va forjar el seu camí en diverses pedreres de prestigi. El seu pas pel FC Barcelona i posteriorment per l'Sporting de Gijón li va permetre créixer com a central modern: contundent en el joc aeri, amb bona sortida de pilota i capacitat de lideratge tot i la seva joventut.
Un fitxatge amb recorregut
Després de destacar al filial blaugrana, va fer el salt al Rayo Vallecano, on va debutar a LaLiga EA Sports. Tanmateix, la competència a Vallecas i la manca de minuts van fer que busqués una cessió per continuar creixent. Ara, arriba a Cadis per competir a la Lliga Hypermotion, una categoria exigent on el club aspira a aconseguir la permanència sense patiments.
La cessió es va tancar fins al final de la temporada 2025-26, sense opció de compra immediata. Des de la direcció cadista asseguren que el jugador té la maduresa suficient per consolidar-se i ajudar de seguida. L'objectiu és que sumi minuts, adquireixi confiança i es converteixi en una referència a l'eix de la defensa.
L'arribada de Pelayo Fernández
El nom propi d'aquesta operació és Pelayo Fernández, central de 22 anys i 1,90 metres d'alçada. Format inicialment a l'Sporting, va passar després pel FC Barcelona abans d'arribar a Vallecas. Al Rayo va disputar alguns partits de Primera Divisió i també va participar a la fase prèvia de la Conference League.
L'arribada de Pelayo respon a una estratègia clara: reforçar una posició debilitada després de diverses baixes i donar competència a jugadors com Fali, Kovacevic, Jorge Moreno o Iker Recio. L'esportista viatjarà a Cadis de seguida i, si tot va segons el previst, s'entrenarà amb el grup aquest dimecres a les instal·lacions d'El Rosal.
El Cádiz completa la seva defensa
Amb aquest moviment, el Cádiz dona per tancada la seva línia defensiva. La sortida de Chust deixava un buit que podia generar problemes a la temporada. Ara, amb Pelayo Fernández, l'equip assegura un reforç que equilibra la plantilla i transmet tranquil·litat al cos tècnic.
El repte serà majúscul: consolidar la permanència a la Lliga Hypermotion i, si és possible, aspirar a fites més altes. El Cádiz sap que la defensa serà determinant en aquesta lluita, i el fitxatge del jove central gallec representa una aposta decidida per blindar el futur immediat del club.