Fabrizio Romano lo confirma: El nuevo fichaje de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas encara el inicio de la temporada con gran actividad en los despachos deportivos. El conjunto dirigido por Luis García disputará su primer partido oficial el próximo domingo frente al Andorra. El club no ha cerrado aún su plantilla, ya que el mercado de fichajes continuará abierto después del arranque liguero.



Hasta la fecha, la entidad amarilla ha firmado un total de diez refuerzos para diferentes posiciones. Entre ellos destacan nombres reconocidos como Jesé o Jonathan Viera, que regresan para aportar experiencia. El más reciente antes de hoy fue José Antonio Caro, guardameta que refuerza la portería insular.

El fichaje número once está en camino



Fuentes cercanas al club confirman que Las Palmas tiene prácticamente cerrada una nueva incorporación ofensiva. Se trataría de un delantero joven que ya ha competido en ligas europeas de buen nivel. Su llegada se concretará en calidad de cesión, a la espera del reconocimiento médico obligatorio.

| Canva



Este futbolista ha pasado por varias ligas, incluyendo la Eredivisie neerlandesa, donde marcó goles importantes la temporada pasada. También ha defendido la camiseta de su selección en categoría sub-21. Sus registros en ligas anteriores demuestran una gran capacidad goleadora, especialmente en su país natal.

Procedencia y trayectoria reciente



Su explosión goleadora en Serbia llamó la atención de clubes de Francia, donde finalmente fue fichado. El Estrasburgo pagó una cifra cercana a los 4,7 millones de euros por su traspaso. Desde entonces ha encadenado dos cesiones consecutivas, buscando continuidad y minutos de calidad. Su etapa más reciente fue en Países Bajos, con balance positivo pese a las dificultades de adaptación.

| Canva



El técnico asturiano explicó recientemente que busca perfiles concretos que den versatilidad al juego ofensivo. Mencionó la importancia de disponer de alternativas tácticas para sorprender a los rivales en distintos momentos. Con este refuerzo, Las Palmas podría alternar esquemas y aprovechar mejor las cualidades de sus extremos.

Expectativas ante la afición



La afición amarilla mantiene ilusión por ver cómo encajará este delantero en la dinámica del grupo. El calendario inicial de la temporada exigirá resultados rápidos para afianzar confianza en el proyecto deportivo. Los seguidores esperan que la plantilla responda al ambicioso esfuerzo realizado por la dirección deportiva.



Aunque la operación está muy avanzada, el club prefiere esperar a completar las pruebas médicas. Solo entonces se procederá al anuncio oficial y la presentación del futbolista en el Estadio de Gran Canaria. De superarlas sin problemas, el delantero se incorporará inmediatamente a los entrenamientos del primer equipo.

El mercado, todavía abierto



Luis García no descarta nuevas incorporaciones si surgen oportunidades que mejoren el nivel actual del plantel. La dirección deportiva continúa sondeando jugadores para posiciones específicas antes del cierre definitivo del mercado. Cualquier refuerzo adicional dependerá de salidas o ajustes salariales que permitan encajar el presupuesto.

De momento, el objetivo es integrar cuanto antes al nuevo atacante en la plantilla.

Con todo preparado para su llegada, la UD Las Palmas confía en sumar a un ariete prometedor. El jugador en cuestión es Milos Lukovic, joven delantero serbio llamado a ser la referencia ofensiva amarilla.