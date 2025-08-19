Fàbregas dona una mala notícia a Ernesto Valverde, cop a l'Athletic: 'Vull a...'

L'Athletic Club ha començat la temporada amb una victòria soferta davant el Sevilla a San Mamés. El 3-2 final va deixar bones sensacions en atac, però també va exposar velles debilitats en defensa. La rereguarda de l'Athltic va encaixar dos gols i va quedar clar que l'equip encara necessita reforçar-se en aquesta zona del camp.
Mentre el mercat de fitxatges s'acosta a la seva recta final, la direcció esportiva d'Ibaigane treballa sense descans per tancar la incorporació d'un central de garanties. Fa setmanes que hi ha un nom sobre la taula, tot i que la seva sortida del club actual està resultant més complicada del que es preveia.
Interès inesperat des d'Itàlia
Enmig d'aquestes negociacions, un nou actor ha irromput a l'escena. El Como 1907, conjunt italià que entrena Cesc Fàbregas, ha anotat a la seva agenda aquest mateix defensa que l'Athletic considera prioritari. Fonts a Itàlia, a través de Sky Sports, van confirmar que el club llombard estudia seriosament l'operació.
L'interès del Como respon a la necessitat de reforçar la línia defensiva. A més, la propietat italiana disposa de capacitat econòmica suficient per plantejar una oferta convincent. Tanmateix, per ara, la voluntat del jugador és determinant i podria marcar el desenllaç de l'operació.
El nom propi: Aymeric Laporte
El futbolista en qüestió no és altre que Aymeric Laporte. El central de l'Al Nassr continua sent objectiu prioritari de l'Athletic Club, que somia amb el seu retorn per apuntalar la defensa.
Laporte, format a Lezama i consolidat al primer equip bilbaí abans de la seva marxa al Manchester City, es manté lligat a l'Aràbia Saudita.L'Al Nassr, amb problemes de quota d'estrangers després de l'arribada d'Íñigo Martínez, necessita donar sortida a un jugador. I totes les mirades apunten a Laporte.
El conjunt àrab no cedeix en les seves pretensions. Exigeix 25 milions d'euros pel central, una xifra elevada per a l'Athletic. Tot i així, a Bilbao saben que la pressió del calendari juga a favor seu. L'Al Nassr necessita alliberar plaça i la situació de Laporte podria desbloquejar-se a última hora.
La postura del jugador
Laporte només contempla una opció: tornar a l'Athletic Club. Ni tan sols la proposta del Como 1907 sembla temptadora. El seu vincle emocional amb Bilbao, unit a l'oportunitat de tornar a competir a LaLiga amb l'equip de la seva vida, pesen més que qualsevol oferta econòmica.
Aquest detall col·loca l'Athletic en una posició privilegiada. Si el club manté la seva aposta, tard o d'hora l'acord s'hauria de tancar. El Como únicament tindria opcions reals si l'Athletic es retira definitivament de la pugna, cosa que avui dia sembla improbable.
L'inici de lliga va evidenciar la urgència. Ernesto Valverde és conscient que necessita reforçar la defensa per evitar ensurts al llarg de la temporada. Laporte aportaria lideratge, experiència internacional i sortida de pilota, tres aspectes vitals per competir a Europa i a LaLiga.
Decisió imminent
Amb el mercat avançant cap al seu tancament, el desenllaç s'acosta. L'Athletic està disposat a fer un esforç final, Laporte manté la seva voluntat intacta i l'Al Nassr continua buscant fórmules per quadrar la seva plantilla. A Itàlia, el Como 1907 observa amb atenció, tot i que sembla més un convidat de pedra que un competidor real.