Fàbregas le da una mala noticia a Ernesto Valverde, palo al Athletic: 'Quiero a...'

El Athletic Club ha comenzado la temporada con una victoria sufrida ante el Sevilla en San Mamés. El 3-2 final dejó buenas sensaciones en ataque, pero también expuso viejas debilidades en defensa. La zaga rojiblanca encajó dos goles y quedó claro que el equipo aún necesita reforzarse en esa zona del campo.

Mientras el mercado de fichajes se acerca a su recta final, la dirección deportiva de Ibaigane trabaja sin descanso para cerrar la incorporación de un central de garantías. Desde hace semanas hay un nombre sobre la mesa, aunque su salida del club actual está resultando más complicada de lo previsto.

Interés inesperado desde Italia

En medio de estas negociaciones, un nuevo actor ha irrumpido en la escena. El Como 1907, conjunto italiano que entrena Cesc Fàbregas, ha anotado en su agenda a ese mismo defensa que el Athletic considera prioritario. Fuentes en Italia, a través de Sky Sports, confirmaron que el club lombardo estudia seriamente la operación.

El interés del Como responde a la necesidad de reforzar la línea defensiva. Además, la propiedad italiana dispone de capacidad económica suficiente para plantear una oferta convincente. Sin embargo, por ahora, la voluntad del jugador es determinante y podría marcar el desenlace de la operación.

El nombre propio: Aymeric Laporte

El futbolista en cuestión no es otro que Aymeric Laporte. El central del Al Nassr sigue siendo objetivo prioritario del Athletic Club, que sueña con su regreso para apuntalar la defensa.

Laporte, formado en Lezama y consolidado en el primer equipo bilbaíno antes de su marcha al Manchester City, se mantiene atado en Arabia Saudí. El Al Nassr, con problemas de cupo de extranjeros tras la llegada de Íñigo Martínez, necesita dar salida a un jugador. Y todas las miradas apuntan a Laporte.

El conjunto árabe no cede en sus pretensiones. Exige 25 millones de euros por el central, una cifra elevada para el Athletic. Aun así, en Bilbao saben que la presión del calendario juega a su favor. El Al Nassr necesita liberar plaza y la situación de Laporte podría desbloquearse a última hora.

La postura del jugador

Laporte solo contempla una opción: volver al Athletic Club. Ni siquiera la propuesta del Como 1907 parece tentadora. Su vínculo emocional con Bilbao, unido a la oportunidad de volver a competir en LaLiga con el equipo de su vida, pesan más que cualquier oferta económica.

Este detalle coloca al Athletic en una posición privilegiada. Si el club mantiene su apuesta, tarde o temprano el acuerdo debería cerrarse. El Como únicamente tendría opciones reales si el Athletic se retira definitivamente de la puja, algo que hoy por hoy parece improbable.

El inicio liguero evidenció la urgencia. Ernesto Valverde es consciente de que necesita reforzar la defensa para evitar sobresaltos a lo largo de la temporada. Laporte aportaría liderazgo, experiencia internacional y salida de balón, tres aspectos vitales para competir en Europa y en LaLiga.

Decisión inminente

Con el mercado avanzando hacia su cierre, el desenlace se acerca. El Athletic está dispuesto a realizar un esfuerzo final, Laporte mantiene su voluntad intacta y el Al Nassr sigue buscando fórmulas para cuadrar su plantilla. En Italia, el Como 1907 observa con atención, aunque parece más un invitado de piedra que un competidor real.