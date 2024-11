L'exclusiva de José Álvarez que revoluciona el Barça: Prioritat número 1 de Laporta

Al Barça no es volen deixar la feina per a última hora. Tot i que l'activitat esportiva mana en el dia a dia, ja es comença a treballar en la confecció per al 2025. I encara que les coses estiguin sortint especialment bé aquest curs, Deco i companyia consideren que hi ha algunes demarcacions que podrien reforçar-se encara més.

El periodista José Álvarez ha revelat a El Chiringuito que la prioritat absoluta de Joan Laporta per al proper estiu és fitxar Nico Williams. Aquesta informació ha revolucionat l'entorn del FC Barcelona, que ja va intentar aconseguir l'extrem de l'Athletic Club l'estiu passat. En aquella ocasió, Nico va preferir quedar-se a Bilbao, afirmant que el seu desig era convertir-se en una llegenda al seu actual club. Tot i això, segons Álvarez, el Barça no ha renunciat a incorporar-lo i segueix treballant perquè sigui la gran incorporació de la temporada 2024/2025.

José Álvarez va explicar que el Barça ja està planificant el mercat de fitxatges per a l'estiu que ve, i el nom de Nico Williams encapçala la llista de desitjos. “Al Barça tenen clar que la prioritat per al proper estiu serà Nico Williams”, va afirmar Álvarez. La intenció de Laporta és fer un fitxatge estrella que enforteixi la posició d'extrem, una necessitat que han identificat després d'analitzar la temporada actual.

La insistència del Barça a fitxar Nico Williams no és casualitat. El jove extrem ha demostrat un gran rendiment a l'Athletic, cosa que l'ha convertit en un dels jugadors més desitjats al futbol espanyol. Tot i la seva negativa inicial l'estiu passat, José Álvarez assegura que les converses s'han tornat a encarrilar. “A mi em diuen que s'està canalitzant el tema”, va assenyalar el periodista.

Segons Álvarez, la predisposició de Nico Williams cap al Barça ha canviat i estaria escoltant amb més interès les propostes del club català. “Nico està escoltant molt plàcidament els cants de sirena que vénen del Barça”, va comentar. Aquesta disposició renovada de Nico ha donat esperances a la directiva culer, que confia que el fitxatge es faci realitat al proper mercat.

El Barça no considera altres opcions per a aquesta posició amb la mateixa intensitat. Tot i que s'han considerat noms com Rafael Leao o Luis Díaz, el club té clar que Nico Williams és la prioritat. “Hi ha diverses opcions, ja es van temptejar a l'estiu. Però al Barça tenen clar que la prioritat per a l'estiu que ve serà Nico Williams”, va afirmar Álvarez.

A més del fitxatge de Nico, el Barça planeja reforçar altres posicions al proper mercat d'estiu. José Álvarez va esmentar que el club vol reforçar el lateral esquerre i que confia al planter per cobrir el davanter, evitant així qualsevol competència directa amb Robert Lewandowski. En el cas de Frenkie de Jong, Álvarez va comentar que, “a priori, no es compta amb ell per a la temporada que ve”, cosa que podria obrir espai per a altres moviments al centre del camp.

José Álvarez va concloure amb una predicció optimista sobre el fitxatge de Nico Williams: “Som al novembre, però jo veig Nico Williams jugant al Barça al juny”. Amb aquesta declaració, el periodista deixa oberta la possibilitat que el Barça aconsegueixi finalment el fitxatge del desitjat extrem, que podria vestir la samarreta blaugrana la temporada que ve. L'afició culer espera ansiosa aquest possible moviment, que reforçaria notablement la plantilla de l'equip i donaria un impuls al seu projecte esportiu.