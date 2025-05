Pep Guardiola parla clar després del Barça - Inter: 'La gent que...'

per Iker Silvosa

El futbol d'elit no entén de mitges tintes, i això ho sap perfectament Pep Guardiola. El tècnic català, sempre atent al que succeeix en el panorama futbolístic europeu, va aprofitar la roda de premsa prèvia al xoc del Manchester City contra el Wolverhampton Wanderers per analitzar les semifinals de la Champions League, posant especial èmfasi en el recent duel entre el Barça i l'Inter de Milà.

La present temporada del Manchester City no ha estat precisament un camí de roses. Després de caure sorprenentment en els vuitens de final de la Champions League davant el Reial Madrid, Pep Guardiola ha hagut d'enfrontar dures crítiques per l'eliminació prematura del vigent campió europeu. L'equip anglès centra ara els seus esforços en la Premier League, on buscarà almenys assegurar una plaça en la pròxima edició de la màxima competició europea.

Tanmateix, Guardiola, qui té una relació especial amb el FC Barcelona després d'haver conquerit dues Champions League com a tècnic blaugrana, no va deixar passar l'oportunitat d'expressar el seu orgull cap a l'estil de joc que van desplegar els catalans davant l'Inter (3-3).

| FCB

Guardiola destaca l'espectacle del Barça-Inter

Durant la conferència de premsa prèvia al partit de la jornada 35 de Premier League davant el Wolverhampton, Guardiola va elogiar obertament el nivell mostrat en les semifinals de la Champions League, especialment l'espectacle que es va viure a Montjuïc.

"Em va sorprendre com de bo va ser el partit. Gràcies a duels com aquest, els estadis mai estaran buits i la nostra indústria seguirà creixent", va afirmar l'entrenador català. Guardiola va valorar profundament el plantejament ofensiu i vistós del Barça, destacant que, malgrat el resultat final, l'estil blaugrana genera admiració i garanteix aficionats compromesos.

El tècnic va deixar clar el seu missatge:"La gent que estimem el Barcelona estem molt orgullosos, més enllà del resultat". Aquest comentari evidencia el seu arrelament emocional al club català, amb el qual va fer història entre 2008 i 2012.

Reconeixement també a l'Inter de Milà

Pep Guardiola, que va superar amb dificultats l'Inter de Simone Inzaghi a la final europea de 2023, no va oblidar lloar també el club italià. "La gent de l'Inter va tornar a demostrar que volen la Lliga de Campions. Simone Inzaghi és un entrenador sorprenent", va puntualitzar Guardiola, reconeixent l'ambició i qualitat tàctica del rival.

El català va destacar com l'Inter s'ha convertit novament en un seriós candidat al títol europeu, reforçant la competitivitat i l'emoció de la competició continental.

Pep Guardiola, defensor acèrrim del futbol de possessió, construcció i espectacle, va tornar a subratllar la importància de jugar de forma atractiva per garantir el futur de l'esport. Les seves paraules, lluny de ser una simple cortesia, remarquen un model de joc que considera fonamental per mantenir vius els estadis i la passió pel futbol arreu del món.