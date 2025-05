El ex del Real Madrid que quiere fichar por el Barça gracias a Lamine Yamal

En el dinámico mundo del fútbol, pocos movimientos generan tanto revuelo como cuando un ex jugador del Real Madrid insinúa su interés por formar parte del FC Barcelona. El caso actual involucra a un prometedor futbolista, que está causando sensación en la Serie A, y que ha expresado públicamente su admiración por uno de los jóvenes más talentosos del Barça, Lamine Yamal.

Nico Paz dejó la cantera del Real Madrid en verano de 2024 para unirse al Como de la Serie A italiana, club dirigido por el ex blaugrana Cesc Fàbregas. Su salida del club blanco significó un paso enorme en su carrera. En recientes declaraciones al canal oficial de su actual club, Paz reconoció que abandonar el Real Madrid fue un desafío complicado pero ilusionante, destacando especialmente su proceso de adaptación al exigente fútbol italiano.

Con apenas unos meses en la Serie A, Nico Paz se ha convertido rápidamente en una pieza clave del Como, demostrando una habilidad especial para marcar diferencias en el centro del campo. Sus estadísticas en lo que va de temporada avalan su buen momento: con 31 partidos jugados, acumula 6 goles y 7 asistencias, participando directamente en 13 tantos. Además, suma 2.344 minutos en cancha, consolidándose como uno de los jugadores esenciales del equipo.

| Marca

Nico Paz reconoce su admiración por Lamine Yamal

Los números de Nico Paz hablan claramente de un jugador completo y decisivo. Participa activamente en la construcción del juego ofensivo, demostrando versatilidad y gran técnica individual. Estos aspectos lo hacen atractivo para clubes de mayor proyección, y es aquí donde entra en escena su interés en jugar con Lamine Yamal, el talentoso extremo del Barça.

El jugador, naturalizado argentino, expresó abiertamente su admiración por Yamal, afirmando que, si tuviera la oportunidad de elegir un compañero en la actualidad, sería el internacional español del FC Barcelona. "Ya he tenido la fortuna de jugar en el Real Madrid con grandes figuras como Vinicius o Bellingham, pero si tuviera que nombrar a otro ahora mismo, elegiría a Lamine Yamal: es uno de los mejores del mundo", declaró el mediocampista.

Por otro lado, Paz también resaltó el gran momento que vive profesionalmente, destacando como su experiencia junto a Lionel Messi en la selección argentina fue "el mejor momento" de su vida. El mediocampista subrayó lo afortunado que se siente por haber compartido terreno de juego con quien considera "el mejor de la historia".

El fútbol está lleno de sorpresas, y Nico Paz podría protagonizar una de las más llamativas, cruzando desde el Madrid al Barça gracias a su admiración por una de las grandes promesas del fútbol mundial. Lo cierto es que, por ahora, todo esto no es más que un rumor, pero, para cumplir su voluntad de compartir vestuario con Lamine, la única posibilidad sería la de fichar por el Barça. Al menos, así se antoja. No parece que Lamine Yamal vaya a jugar en otro equipo que no sea el Barça. Al menos, no a corto plazo. De hecho, incluso ha trascendido que el Real Madrid se plantea recuperarlo para sustituir a Luka Modric.