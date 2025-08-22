Ex del Betis, interesó al Barça: El Espanyol quiere su cesión, pero hay un problema

El Espanyol no se detiene en el mercado y continúa buscando piezas clave para reforzar su plantilla antes del cierre de verano. El objetivo principal sigue siendo un mediocentro defensivo, un perfil que consideran esencial para equilibrar el juego de Manolo González en una temporada en la que la permanencia no será sencilla.

En las últimas horas ha trascendido el interés del club blanquiazul en Guido Rodríguez, mediocentro argentino del West Ham, según informaciones del Mundo Deportivo. El futbolista, de 31 años, es bien conocido en LaLiga tras su exitoso paso por el Real Betis, donde se convirtió en uno de los mejores pivotes de la competición. Su experiencia, su capacidad para recuperar balones y su jerarquía en el centro del campo lo convierten en un candidato muy atractivo.

No obstante, la operación presenta obstáculos importantes. El mayor problema es económico: Guido percibe en Londres un salario que supera los dos millones de euros netos por temporada. Para un Espanyol en reconstrucción, ese sueldo resulta del todo inasumible, salvo que el West Ham acepte hacerse cargo de una parte significativa de la ficha en caso de cesión.

| Real Betis

Su paso por el West Ham y la conexión con el Barça

Guido Rodríguez llegó al conjunto inglés en el verano de 2024 tras terminar contrato con el Betis. Durante varias semanas, incluso estuvo muy cerca de recalar en el FC Barcelona, que buscaba un mediocentro defensivo a coste cero. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente firmó por los londinenses hasta 2027.

Su primera temporada en Inglaterra no fue sencilla. Apenas superó los mil minutos de juego en la Premier League, alternando titularidades con suplencias. Esa irregularidad había abierto la puerta a una salida, aunque el finde fue titular en el debut liguero ante el Sunderland, lo que sugiere que Graham Potter cuenta con él.

El Espanyol, consciente de que necesita músculo y experiencia en la medular, ve en Guido a un futbolista que encajaría de inmediato en su esquema. No obstante, la realidad es que solo contemplan una cesión, ya que un traspaso definitivo sería imposible por la situación económica de la entidad.

Las conversaciones iniciales apuntan a que el West Ham no descarta una salida, pero solo si encuentra antes un sustituto de garantías. En ese sentido, el margen de maniobra es corto y el tiempo apremia, lo que convierte la operación en una carrera a contrarreloj antes del 1 de septiembre.

El propio futbolista podría valorar positivamente una cesión a LaLiga, pensando en mantener un rol protagonista de cara al Mundial de 2026. Con Argentina mantiene intacta su presencia en las convocatorias, pero necesita continuidad en su club para no poner en riesgo su papel en la Albiceleste. Un regreso a España, donde dejó una imagen muy sólida, reforzaría sus opciones.