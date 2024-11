La estrategia del Real Madrid con Lamine Yamal y la sensacional respuesta del '19’

Uno de los nombres de moda en toda Europa por su precocidad y sus constantes récords es Lamine Yamal, la joven estrella de la masía que a sus 17 no para de acumular elogios de todas partes. Y es que para llegar hasta donde está ha tenido que trabajar duro en la Masía a pesar de su calidad que ya se veía de lejos. Lamine recalaba en la Masía a los 6 años y no saldría de ahí a pesar de que el eterno rival, el Real Madrid intentara ficharlo en un par de ocasiones pero no fue posible porque tanto Lamine como su familia son muy del Barça y están muy agradecidos al club en todo lo que hizo por ellos en su etapa formativa de crecimiento personal y profesional acogiéndolo y cuidándolo allí en las instalaciones de la Masía.

Las dos intentonas del Madrid para llevarse a Yamal

Yamal siempre ha sido un “niño prodigio” por así llamarlo dentro de la Masía y desde bien pronto todos sus entrenadores notaron que estaba hecho de una pasta especial y con una proyección muy alta, se puede ver que el chico jugaba en categorias inferiores con la selección con chicos que tenían dos o tres años más que él y aún así era el mejor, y en esas categorias se nota mucho la edad, la altura la fuerza.

El Real Madrid quiso ficharlo por primera vez cuando tenía 13 años y ya empezaba a tener redes sociales y se publicaban algunas noticias de un chico de la masía que destacaba mucho, ahí es cuando el club blanco hizo la primera intentona sin éxito alguno porque fue rápidamente rechazada. Es muy difícil sacar a un niño de la masía, aunque casos hay como el de Xavi Simons pero ahí ya tenía 15/16 años y el Psg pujó muy fuerte con una oferta económica desorbitada y fuera del alcance de cualquier club para esas edades.

La segunda vez que el Madrid quiso ficharlo fue hace 1 año y medio cuando había debutado con Xavi con 16 años y estaba fuera de contrato al no poder hacer una oferta superior a 3 años a un menor de edad.

El Madrid con Florentino a la cabeza quiso ficharlo pero el club se movió rápido para y Xavi lo fue metiendo en las convocatorias para hacerlo partícipe del primer equipo y explicarle que hay un planning específico para él.

Lamine Yamal termina contrato en 2026, el Barça quiere prolongarlo

Ahora mismo Lamine termina contrato en 2026 por la regla de no poder hacer un contrato por más de 3 años a un menor de edad, sin embargo las relaciones con el jugador y su agente Jorge Mendes son magníficas y hay un pacto verbal que el jugador renovará por 5 temporadas más cuando cumpla los 18 años. Lamine se ha mostrado siempre con ganas de quedarse y hace poco repitió que el Barça es el club de su vida y quiere ser leyenda del club retirándose aquí.