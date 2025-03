La estrategia del Girona para fichar a Arthur en verano

El Girona FC sorprendió en el último mercado de fichajes al incorporar al centrocampista brasileño Arthur Melo, procedente de la Juventus, en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2024-2025. Esta operación, que inicialmente parecía inalcanzable para el club catalán debido al elevado salario del jugador y las exigencias económicas de la Juventus, se concretó gracias a una estrategia bien planificada y al esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas.

El Girona FC, bajo la dirección técnica de Míchel Sánchez, ha buscado reforzar su centro del campo tras la salida de Aleix García el verano pasado. La necesidad de un mediocampista con experiencia y calidad llevó al director deportivo, Quique Cárcel, a fijarse en Arthur Melo, quien, a pesar de no haber tenido continuidad en la Juventus esta temporada, contaba con una trayectoria destacada en equipos de primer nivel como el FC Barcelona y el propio conjunto turinés.

| Girona FC

La operación de cesión: detalles y estrategias

La incorporación de Arthur al Girona se materializó en el último día del mercado invernal. La Juventus aceptó una cesión sin opción de compra, y el jugador accedió a una reducción salarial para facilitar su llegada al conjunto catalán. Según informes, el Girona asume aproximadamente el 50% del salario de Arthur, mientras que la Juventus cubre el resto.

Quique Cárcel explicó que la operación solo fue posible al final del mercado, cuando las condiciones económicas eran más favorables: "​Arthur era el perfil que buscábamos. Es normal que la gente no entienda que no venga a principios de enero para coger ritmo y estar cuanto antes disponible. Pero si vas por Arthur el día 1 de enero no puedes pagarlo. Si vas a final de mercado, la otra parte necesita darle salida y ahí teníamos capacidad para hacer algo.".

Impacto en el equipo y perspectivas futuras

Desde su llegada, Arthur ha comenzado a integrarse en la dinámica del equipo, acumulando minutos en partidos recientes contra Getafe, Real Madrid y Celta de Vigo. Su presencia en el campo ha aportado mayor control y fluidez al juego del Girona, características que Míchel valora para su esquema táctico.​fichajes.net

Aunque la cesión no incluye una opción de compra, tanto el club como el jugador están abiertos a evaluar una posible continuidad más allá de junio, tal y como informa Estadio Deportivo. Sin embargo, las condiciones económicas serán determinantes en futuras negociaciones, dado el elevado salario de Arthur y su contrato vigente con la Juventus hasta 2027.

De hecho, Quique Cárcel no tiene ninguna duda al respecto: "Por parte mía y del míster no es imposible que pueda continuar. La idea es que hablemos en verano y que quizás pueda seguir, pero ese dependerá de su rendimiento. Lo que sí será un problema es pagar la ficha, que es bastante importante”.