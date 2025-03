Confirmat: El Rayo Vallecano pesca a cost 0 al Castelló

El Rayo Vallecano continua buscant efectius per renovar la seva plantilla amb vista a la pròxima temporada i ha trobat un reforç de garanties a la porteria. No li està anant gens malament l'any a l'equip d'Iñigo Pérez, ja que fins i tot s'estan atrevint a coquetejar, i no de manera subtil, amb competició europea. No obstant això, sempre hi ha marge de millora i els madrilenys saben que hi ha algunes demarcacions que podrien polir.

Per exemple, tal com han informat des d'Estadio Deportivo, podrien estar buscant un nou porter. Es tracta de Gonzalo Crettaz, porter argentí que ha estat peça clau al Castelló durant aquesta campanya a LaLiga Hypermotion. El seu contracte finalitza el 30 de juny i el conjunt franjirroig vol aprofitar l'oportunitat per fer-se amb els seus serveis sense cost de traspàs. De fet, aquesta mateixa font assegura que l'acord podria estar molt avançat.

El rendiment de Crettaz amb el Castelló

Crettaz ha disputat tots els minuts possibles en l'actual temporada amb l'equip castellonenc, sumant 30 partits a la Segona Divisió espanyola. La seva solidesa sota pals ha estat determinant perquè el Castelló es mantingui en una posició còmoda a la taula, lluny de la lluita pel descens. Amb 41 gols encaixats i 8 porteries imbatudes, el seu paper ha estat clau per a l'equip dirigit per Johan Plat.

El porter argentí, de 25 anys, va arribar al Castelló el 2023 procedent de la UD Logroñés, on va jugar una temporada després d'haver passat per equips com el Màlaga i el CD Badajoz. La seva experiència en la categoria i la seva progressió en els últims anys han cridat l'atenció del Rayo Vallecano, que ha vist en ell un porter amb marge de creixement.

El Rayo Vallecano s'assegura un reforç a la porteria

L'equip madrileny ha apostat per Crettaz per reforçar el seu arc de cara a la pròxima temporada. Actualment, el conjunt dirigit per Íñigo Pérez compta amb Augusto Batalla i Dani Cárdenas, però l'arribada de l'argentí podria modificar la jerarquia a la porteria. Després de la sortida de Stole Dimitrievski al València l'estiu passat, el Rayo busca estabilitat en una posició clau.

L'acord entre el club franjirroig i el porter argentí seria per quatre temporades, cosa que demostra la confiança de l'equip en el seu potencial. La seva arribada a cost zero suposa un moviment estratègic per al Rayo Vallecano, que continua buscant reforços sense realitzar grans desemborsaments.

El futur del Castelló sense Crettaz

La sortida del porter suposa un problema per al Castelló, que perdrà el seu porter titular i peça fonamental a la plantilla. A falta de diverses jornades per finalitzar el campionat, l'equip de Johan Plat haurà de començar a planificar el seu relleu a la porteria.

Mentrestant, el Castelló continua lluitant per tancar la permanència a LaLiga Hypermotion. Amb 39 punts en el seu haver, el conjunt castellonenc afronta un mes clau amb enfrontaments davant equips com l'Elx, Deportivo de la Corunya, Llevant i Cartagena. Aquests partits marcaran el futur de l'equip a la categoria i podrien definir el desenllaç de la temporada.